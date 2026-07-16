Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одеській області надають після реєстрації та підтвердження відповідного статусу.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одеській області залишаються одним із ключових напрямів гуманітарної підтримки для людей, які потребують допомоги. Про це повідомляє Politeka.

Видачу продуктових наборів і готових страв забезпечують благодійні фонди, продовольчі банки та місцеві соціальні ініціативи. Програми охоплюють різні категорії населення, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Залежно від потреб отримувачам передають пакунки вагою до 30 кілограмів або організовують гаряче харчування. Такий формат дозволяє ефективніше підтримувати як окремих людей, так і родини.

В Україні продовжує розширюватися мережа продовольчих банків. Вона працює за принципом збору надлишків харчів від виробників і торговельних мереж із подальшою передачею тим, хто найбільше цього потребує.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одеській області надають після реєстрації та підтвердження відповідного статусу. Представники соціальної сфери зазначають, що частина громадян досі не користується цією можливістю через недостатню поінформованість.

Наповнення наборів залежить від наявних поставок. Найчастіше до них входять крупи, макаронні вироби, борошно, олія, цукор, сіль, консерви, а інколи також засоби особистої гігієни та інші товари тривалого зберігання.

Для формування допомоги використовують якісні харчові продукти, які не були реалізовані через надлишкові запаси, незначні пошкодження упаковки або завершення продажу. Перед передачею кожну партію перевіряють на відповідність вимогам безпечності.

Волонтери наголошують, що продукцію із простроченим терміном придатності не розподіляють. Контроль якості здійснюють на всіх етапах підготовки.

Координацію цього напряму забезпечують Українська федерація банків продовольства, FoodBank Ukraine та «Тарілка». Вони підтримують переселенців, людей з інвалідністю, багатодітні родини й інші соціально вразливі категорії.

Фахівці зазначають, що розвиток гуманітарних ініціатив допомагає забезпечувати базові потреби тисяч громадян та зміцнює систему соціальної підтримки на рівні громад.

Джерело: 24 канал

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