Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе остаются доступными через сеть фудбанков и благотворительных организаций, которые продолжают обеспечивать уязвимые категории населения базовыми наборами питания, сообщает Politeka.

Речь идет о системе продовольственной поддержки, работающей благодаря сбору товаров от супермаркетов и изготовителей. В фудбанки поступают позиции, которые не попадают в продажу, но остаются безопасными для потребления — в частности, из-за приближения конечного срока реализации или излишек на складах.

Получить помощь могут пенсионеры, внутренне перемещенные, люди с инвалидностью, многодетные семьи, одинокие родители, ветераны и жители прифронтовых общин. В большинстве случаев обязательным условием является предварительная регистрация и подтверждение социального статуса.

Самые распространенные бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе весят от 15 до 30 килограммов. В них обычно входят крупы, макаронные изделия, мука, растительное масло, сахар, соль и консервы. Дополнительно могут добавляться чай, кофе и гигиенические средства.

В некоторых случаях передают и скоропортящиеся товары – хлеб, молочную продукцию, овощи, фрукты, воду или соки. Ассортимент зависит от поставок партнеров и региональных возможностей логистики.

Организации отмечают, что вся продукция проходит предварительную проверку. Выдача просроченных продуктов исключена. Используется четкая маркировка: «лучше употребить в» означает ориентировочный срок качества, тогда как «употребить в» определяет конечную безопасную дату.

В Украине работает несколько крупных структур, среди которых Украинская федерация банков продовольствия, FoodBank Ukraine и проект «Тарелка». Они координируют сбор, сортировку и распределение помощи между регионами, включая южные области.

Отдельно отмечается, что часть центров обеспечивает горячее питание в крупных городах, среди которых также Киев, Днепр и Харьков.

Таким образом, система продовольственной поддержки продолжает функционировать как дополнительный социальный инструмент для домохозяйств, нуждающихся в базовом обеспечении продуктами первой необходимости.

Источник: 24 канал

