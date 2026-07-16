Жителей населённых пунктов в Николаевской области предупредили о плановых графиках отключения света 17 июля, сообщает издание Politeka.net.

Временные графики отключения света в Николаевской области на 17 июля связаны с проведением реконструкции и капитального ремонта электросетей, необходимых для повышения надежности электроснабжения. Работы будут длиться несколько часов подряд, из-за чего часть потребителей останется без света.

По информации АТ «Николаевоблэнерго», электроснабжение временно будет отсутствовать в селе Пидгорна с 8 до 18 часов. 10 часов подряд не будет электричества по следующим адресам:

Княгыни Ольгы — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62.

Молодижна — 5, 8, 12, 14.

Новоселив — 1, 17.

Сонячна — 11.

Степова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 76.

Также 16 июля с 08.00 до 18.00 плановые работы будут проводить в селе Крымка. Поэтому временно прекратят электроснабжение по следующим адресам:

Господарська — 3, 6, 9, 10, 11, 14.

Гречаного — 21, 22, 28, 29, 30, 33, 34, 34А, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49.

Набережна — 1.

Озерна — 1.

Паркова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 22/1.

Шкильна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Кроме того, плановые графики отключения света 16 июля коснутся и села Лозуватка . Обесточение продлится с 08:00 до 18:00 на таких улицах:

пров. Зоряный — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 16.

Калынивська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 35, 36, 37, 39А, 41.

Садова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40.

Степова — 2, 3А, 21.

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