Жителів населених пунктів у Миколаївській області попередили про планові графіки відключення світла 17 липня, повідомляє видання Politeka.net.

Тимчасові графіки відключення світла у Миколаївській області на 17 липня пов'язані з проведенням реконструкції та капітального ремонту електромереж, необхідних для підвищення надійності електропостачання. Роботи триватимуть башато годин поспіль, через що частина споживачів залишиться без світла.

За інформацією АТ «Миколаївобленерго», електропостачання тимчасово буде відсутнє в селі Підгорна з 8 до 18 години. 10 годин поспіль не буде електрики за такими адресами:

Княгині Ольги — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62.

Молодіжна — 5, 8, 12, 14.

Новоселів — 1, 17.

Сонячна — 11.

Степова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 76.

Також 16 липня з 08:00 до 18:00 планові роботи проводитимуть у селі Кримка. Через це тимчасово припинять електропостачання за такими адресами:

Господарська — 3, 6, 9, 10, 11, 14.

Гречаного — 21, 22, 28, 29, 30, 33, 34, 34А, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49.

Набережна — 1.

Озерна — 1.

Паркова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 22/1.

Шкільна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Крім того, планові графіки відключення світла 16 липня торкнуться і села Лозуватка . Знеструмлення триватиме з 08:00 до 18:00 години на таких вулицях:

пров. Зоряний — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 16.

Калинівська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 35, 36, 37, 39А, 41.

Садова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40.

Степова — 2, 3А, 21.

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