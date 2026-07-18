Работа для пенсионеров в Николаевской области остается доступной в производственной, складской и промышленной сфере, сообщает издание Politeka.net.

Работодатели предлагают вакансии с официальным оформлением, обучением и конкурентной оплатой даже кандидатам без опыта.

Одно из предложений открыла швейная фабрика в Николаеве. Предприятию нужна швея для пооперационного пошива верхней одежды. Заработная плата составляет от 10 до 20 тысяч гривен. Новичкам обещают бесплатную учебу, а работникам – пятидневный график и официальное трудоустройство.

Еще один вариант предлагает международная HR-компания, которая ищет комплектующие. Оплата составляет от 20 до 22 тысяч гривен. В обязанности входят комплектование заказов, проверка продукции и подготовка отправок. Работникам гарантируют еженедельные выплаты, бесплатный развоз, рабочую форму и поддержку при адаптации.

В то же время, работа для пенсионеров в Николаевской области представлена ​​вакансией разнорабочего на металлургическом предприятии. Кандидатам предлагают доход от 24 до 28 тысяч гривен, пятидневную рабочую неделю, а также возможность командировок в зависимости от производственных нужд.

Кроме того, следует отметить, что специалисты отмечают, что все больше компаний открывают предложения для людей постарше, оценивая ответственность, дисциплинированность и готовность быстро овладевать новыми навыками. Благодаря этому претенденты могут выбирать деятельность в соответствии с собственным опытом, физическими возможностями и желаемым уровнем дохода.

Источник: work.ua

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