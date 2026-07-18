Робота для пенсіонерів в Миколаївській області залишається доступною у виробничій, складській та промисловій сферах, повідомляє видання Politeka.net.

Роботодавці пропонують вакансії з офіційним оформленням, навчанням і конкурентною оплатою навіть кандидатам без попереднього досвіду.

Одну з пропозицій відкрила швейна фабрика у Миколаєві. Підприємству потрібна швачка для поопераційного пошиття верхнього одягу. Заробітна плата становить від 10 до 20 тисяч гривень. Новачкам обіцяють безкоштовне навчання, а працівникам — п'ятиденний графік та офіційне працевлаштування.

Ще один варіант пропонує міжнародна HR-компанія, яка шукає комплектувальників. Оплата становить від 20 до 22 тисяч гривень. До обов'язків входять комплектування замовлень, перевірка продукції та підготовка відправлень. Працівникам гарантують щотижневі виплати, безкоштовне розвезення, робочу форму й підтримку під час адаптації.

Водночас робота для пенсіонерів в Миколаївській області представлена вакансією різноробочого на металургійному підприємстві. Кандидатам пропонують дохід від 24 до 28 тисяч гривень, п'ятиденний робочий тиждень, а також можливість відряджень залежно від виробничих потреб.

Крім того, варто зауважити, що фахівці зазначають, що дедалі більше компаній відкривають пропозиції для людей старшого віку, оцінюючи відповідальність, дисциплінованість і готовність швидко опановувати нові навички. Завдяки цьому претенденти можуть обирати діяльність відповідно до власного досвіду, фізичних можливостей і бажаного рівня доходу.

Джерело: work.ua

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області: як саме змінилися ціни.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів в Миколаївській області: які нові труднощі зʼявилися.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Миколаївській області: що відбувається з цінами.