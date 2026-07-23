Подорожание проезда в Хмельницком не сделало общественный транспорт самым дорогим среди областных центров Украины.

Подорожание проезда в Хмельницком вступило в силу с 20 июля, поэтому жители города уже оплачивают поездки в общественном транспорте по новым тарифам, сообщает Politeka.net.

Соответствующее решение ранее утвердили городские власти .

Согласно обновленным расценкам, стоимость проезда в автобусах и маршрутных такси составляет 20 гривен. Для пассажиров троллейбусов установили отдельный тариф - 14 гривен за одну поездку.

В городской администрации пояснили, что пересмотр цен явился следствием существенного увеличения расходов перевозчиков. В первую очередь речь идет о подорожании горючего, электроэнергии, запасных частей, техническом обслуживании и ремонте подвижного состава.

Заместитель городского головы Николай Ваврищук отметил, что длительное время местные власти пытались не менять расценки, ожидая стабилизации экономической ситуации. Однако из-за постоянного роста себестоимости перевозок принятие нового решения стало неизбежным.

В то же время, подорожание проезда в Хмельницком не сделало общественный транспорт самым дорогим среди областных центров Украины. В ряде городов пассажиры уже платят за автобусные перевозки от 22 до 25 гривен, а отдельные тарифы на электротранспорт еще выше.

Обновленные цены действуют на всех городских маршрутах. В мэрии рассчитывают, что дополнительные поступления помогут поддерживать регулярность рейсов, своевременно проводить ремонт транспорта, обновлять техническую базу и обеспечивать безопасные условия перевозки пассажиров.

Жителям рекомендуют учесть изменения при планировании ежедневных расходов. В городских властях также отметили, что дальнейший пересмотр тарифов будет зависеть от стоимости энергоносителей, инфляционных процессов и фактических затрат предприятий, осуществляющих перевозку.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Хмельницкой области: где существенно вырастет цена за билет

Также Politeka писала, что Популярные поезда в Хмельницкой области будут курсировать с изменениями: обнародован новый график движения