Для участия в программе денежной помощи для ВПЛ в Днепропетровской области открыли онлайн-анкету.

Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области доступна только отдельным категориям украинцев, которые отвечают определенным условиям программы, пишет Politeka.net.

Подать заявку на получение финансовой поддержки могут граждане, пострадавшие в результате войны, потерявшие источники дохода или нуждающиеся в средствах для возобновления собственного дела.

Благотворительная организация «Щедрик» в партнерстве с благотворительным фондом «Право на защиту» и финансовой поддержкой Гуманитарного фонда для Украины (UHF) открыла регистрацию на получение денежной помощи. Максимальный размер выплаты в рамках программы составляет около 32 тысяч гривен.

Финансирование предоставляется в рамках проекта «MESH: Многоотраслевая чрезвычайная помощь общинам с высоким уровнем риска», главной целью которого является поддержка украинских семей, пострадавших из-за полномасштабной войны. Инициатива призвана помочь домохозяйствам восстановить потерянные источники заработка, начать собственное дело или расширить уже существующую деятельность, чтобы обеспечить стабильный доход в будущем.

Вырученные средства можно направить на закупку оборудования, инструментов, материалов, сырья или других необходимых ресурсов для развития внефермерской предпринимательской деятельности. Программа ориентирована на семьи, которые уже обеспечили свои первоочередные потребности, однако нуждаются в финансовой поддержке экономического восстановления.

Воспользоваться возможностью могут украинцы, отвечающие хотя бы одному из установленных критериев. В частности, заявку имеют право подать граждане, которые в течение последних шести месяцев были эвакуированы или вынужденно переехали с временно оккупированных территорий, прифронтовых общин или зон активных боевых действий и получили статус внутренне перемещенного лица или подлежали обязательной эвакуации.

Кроме того, на участие в программе могут рассчитывать семьи, в которых за последние 45 дней кто-то из членов семьи получил ранения в результате российских обстрелов или погиб. Также помощь могут оказать домохозяйствам, которые из-за боевых действий потеряли жилье, получили повреждение собственного бизнеса или были вынуждены прекратить самозанятую деятельность из-за разрушений или других последствий войны.

Организаторы отмечают, что программа, прежде всего, предназначена для людей, которые намерены восстановить экономическую независимость. Именно поэтому предпочтение отдается заявителям с готовой бизнес-идеей или планом возобновления собственного дела, что позволит обеспечить стабильный доход в будущем.

Для участия в программе денежной помощи для ВПЛ в Днепропетровской области необходимо заполнить онлайн-анкету. При оформлении заявки претенденты смогут ознакомиться с перечнем общин, в которых реализуется проект, а также узнать, какие виды предпринимательской деятельности подпадают под условия финансирования.

Максимальная сумма выплаты составляет 31900 гривен. В то же время организаторы обращают внимание, что представление анкеты само по себе не гарантирует получение средств.

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