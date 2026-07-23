с. Вигода: Космонавтів, Паркова, Богдана Хмельницького, Елеваторна, Енергетиків, Будівельна, Весняна, Бузкова, Агап’єва, Біляївська, Київська, Зелена, Українська, Хлібодарська, Академіка Філатова, Сонячна, Утьосова, Ярослава Мудрого, Степова, Перемоги, Ягідна, Анатолія Гочева, Радісна, О. Беспалька. с. Кагарлик: Вишнева, Голікова, Житомирська, Зелена, Магістральна, Молодіжна, Олімпійська, Ранкова зоря, Садова, Сонячна, Центральна, Шевченка, пров. Північний.

Украинцам раскрыли, по которым запланировали плановые графики отключения света в Одесской области на 24 июля, сообщает издание Politeka.net.



Энергетики предупредили о графиках отключения света в Одесской области на 24 июля и рекомендуют жителям заранее подготовиться к временным неудобствам, зарядить необходимые электронные устройства и учесть график отключений при планировании своих дел.

С 08:00 до 19:00 плановые работы будут проводиться на территории Куяльницкого сельского территориального общества. В этот период электроснабжение будет временно прекращено по адресам:

село Гонората,

село Новый Мыр,

село Вышневе (ул. Перемогы, Центральна),

село Качурівка (ул. Центральна, Новоселив, Зелена),

село Глибочок (ул. Центральна),

с.Оброчне,

с.Велыка Киндративка,

с.Ставкы,

с.Новый Мыр,

с. Федоривка (ул. Тумачивська, Шкильна),

с. Петривка та Вестернычаны.

Также 24 июля с 08:00 до 17:00 профилактические работы будут продолжаться в селе Выгода. На время их проведения останется без электроэнергии улицы:

Космонавтив, Паркова, Богдана Хмельныцького, Элеваторна, Энергетыкив, Будивельна, Весняна, Бузкова, Агапева, Биляивська, Кыивська, Зелена, Украинська, Хлибодарська, Академика Филатова, Сонячна, Утьосова, Ярослава Мудрого, Степова, Перемогы, Ягидна, Анатолия Гочева, Радисна, О. Беспалька.

В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, ДТЭК Одесские электросети 24 июля будет проводить профилактические работы в селе Кагарлык Беляевской территориальной громады. В связи с выполнением данных работ с 8.00 до 18.00 будет отключение электроэнергии в Кагарлыку на улицах:

Вышнева, Голикова, Жытомырська, Зелена, Магистральна, Молодижна, Олимпийська, Ранкова зоря, Садова, Сонячна, Центральна, Шевченка, пров. Пивничный.

Источник: Куяльницкая сельская объединенная территориальная община

Источник: Беляевский городской совет

Источник: Выгодянский Сельсовет

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