Украинцам раскрыли, по которым запланировали плановые графики отключения света в Одесской области на 24 июля, сообщает издание Politeka.net.
Энергетики предупредили о графиках отключения света в Одесской области на 24 июля и рекомендуют жителям заранее подготовиться к временным неудобствам, зарядить необходимые электронные устройства и учесть график отключений при планировании своих дел.
С 08:00 до 19:00 плановые работы будут проводиться на территории Куяльницкого сельского территориального общества. В этот период электроснабжение будет временно прекращено по адресам:
- село Гонората,
- село Новый Мыр,
- село Вышневе (ул. Перемогы, Центральна),
- село Качурівка (ул. Центральна, Новоселив, Зелена),
- село Глибочок (ул. Центральна),
- с.Оброчне,
- с.Велыка Киндративка,
- с.Ставкы,
- с.Новый Мыр,
- с. Федоривка (ул. Тумачивська, Шкильна),
- с. Петривка та Вестернычаны.
Также 24 июля с 08:00 до 17:00 профилактические работы будут продолжаться в селе Выгода. На время их проведения останется без электроэнергии улицы:
- Космонавтив, Паркова, Богдана Хмельныцького, Элеваторна, Энергетыкив, Будивельна, Весняна, Бузкова, Агапева, Биляивська, Кыивська, Зелена, Украинська, Хлибодарська, Академика Филатова, Сонячна, Утьосова, Ярослава Мудрого, Степова, Перемогы, Ягидна, Анатолия Гочева, Радисна, О. Беспалька.
В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, ДТЭК Одесские электросети 24 июля будет проводить профилактические работы в селе Кагарлык Беляевской территориальной громады. В связи с выполнением данных работ с 8.00 до 18.00 будет отключение электроэнергии в Кагарлыку на улицах:
- Вышнева, Голикова, Жытомырська, Зелена, Магистральна, Молодижна, Олимпийська, Ранкова зоря, Садова, Сонячна, Центральна, Шевченка, пров. Пивничный.
Источник: Куяльницкая сельская объединенная территориальная община
Источник: Беляевский городской совет
Источник: Выгодянский Сельсовет
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