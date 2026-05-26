В конце мая и начале июня продолжают действовать временные изменения и вводят новый график движения поездов в Хмельницкой области, пишет Politeka.net.

Корректировка расписания связана с проведением ремонтных и технических работ на отдельных участках железнодорожной инфраструктуры, необходимых для обеспечения безопасного и стабильного курсирования поездов.

В этой связи пассажиров предупредили об обновленном графике движения ряда пригородных рейсов. Железнодорожники призывают граждан заранее проверять актуальное расписание перед поездками, чтобы учесть возможные изменения времени отправления и поездки.

Так, с 26 мая по 1 июня изменится график курсирования пригородного экспресса №6361 сообщением Хмельницкий – Подволочиск. Он будет отправляться в 09:05, а прибывать в конечную остановку ​​в 10:49. Ранее отправление осуществлялось в 08:34, а прибытие - в 10:32.

Также в этот период обновленное расписание будет действовать для экспресса №6365 Хмельницкий – Подволочиск. Отправка запланирована на 21:02, а прибытие – в 22:45.

Дополнительные изменения вводятся и с 3 по 10 июня. В частности, пригородный экспресс №6344 Гречаны – Жмеринка будет курсировать на остановку ​​Деражня без изменений, однако отправление со станции Деражня переносится на 09:50 вместо 09:33. Время прибытия на конечную станцию ​​также изменится — и будет прибывать в 11:39.

Обновленный график коснется №6347 Жмеринка – Гречаны. До станции Радовцы рейс будет курсировать без изменений, однако на станции Комаровцы предусмотрена новая остановка с 19.17 до 19.18 вместо предыдущего времени 18.13–18.14. Приезжающий на конечную станцию ​​ожидается в 20:56 вместо 19:47.

Кроме того, экспресс №6350 Гречаны – Жмеринка будет отправляться в 21:08 вместо 20:30 и прибывать в 23:55 вместо 23:02.

Еще одна корректировка касается поезда №6365 Хмельницкий – Подволочиск. Он будет отправляться в 20:48, а прибывать в 22:40. Предыдущий график предусматривал отправку в 20:25 и прибытие в 22:08.

Источник: Укрзализныця.

