Подорожание проезда в Хмельницкой области и обновление условий организации пассажирских перевозок было утверждено на очередном заседании исполнительного комитета Шепетовского городского совета, сообщает Politeka.

Члены исполкома подробно проработали решение о подорожании проезда в Хмельницкой области.

Как проинформировали на официальном сайте городского совета, власти вынужденно пошли на такой шаг из-за существенного и длительного роста стоимости горюче-смазочных материалов.

Принятое решение является официальным регуляторным актом, по которому профильные специалисты четко выдержали все предусмотренные действующим законодательством процедуры.

Сообщается, что новые тарифы станут действовать с 1 июня 2026 года.

Местным жителям придется платить больше за передвижение как в пределах города, так и в соседние населенные пункты.

По официальным данным Шепетовского городского совета стоимость одной поездки по городу Шепетовка будет составлять 20 грн. В то же время пассажирам, которые планируют добираться до села Судилки, необходимо будет выложить за билет 23 грн.

Такая же стоимость в размере 23 грн. устанавливается и на автобусном маршруте до Д/к «Импульс».

Организаторы перевозок подчеркивают, что подорожание проезда в Хмельницкой области было неизбежным для сохранения стабильного транспортного сообщения.

Предыдущие расчеты утратили актуальность из-за новых экономических реалий и цен на топливо. Следующие шаги властей будут направлены на контроль качества предоставления услуг частными перевозчиками.

Очередное поднятие тарифов на пассажирские пересечения заставит многих пассажиров более тщательно планировать свой ежедневный бюджет на транспортные расходы.

