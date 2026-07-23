Подорожчання проїзду в Хмельницькому не зробило громадський транспорт найдорожчим серед обласних центрів України.

Подорожчання проїзду в Хмельницькому набуло чинності з 20 липня, тож мешканці міста вже оплачують поїздки у громадському транспорті за новими тарифами, повідомляє Politeka.net.

Відповідне рішення раніше затвердила міська влада.

Згідно з оновленими розцінками, вартість проїзду в автобусах і маршрутних таксі становить 20 гривень. Для пасажирів тролейбусів встановили окремий тариф — 14 гривень за одну поїздку.

У міській адміністрації пояснили, що перегляд цін став наслідком суттєвого збільшення витрат перевізників. Насамперед ідеться про подорожчання пального, електроенергії, запасних частин, технічного обслуговування та ремонтів рухомого складу.

Заступник міського голови Микола Ваврищук зазначив, що тривалий час місцева влада намагалася не змінювати розцінки, очікуючи стабілізації економічної ситуації. Однак через постійне зростання собівартості перевезень ухвалення нового рішення стало неминучим.

Водночас подорожчання проїзду в Хмельницькому не зробило громадський транспорт найдорожчим серед обласних центрів України. У низці міст пасажири вже сплачують за автобусні перевезення від 22 до 25 гривень, а окремі тарифи на електротранспорт є ще вищими.

Оновлені ціни діють на всіх міських маршрутах. У мерії розраховують, що додаткові надходження допоможуть підтримувати регулярність рейсів, своєчасно проводити ремонти транспорту, оновлювати технічну базу та забезпечувати безпечні умови перевезення пасажирів.

Жителям рекомендують врахувати зміни під час планування щоденних витрат. У міській владі також зазначили, що подальший перегляд тарифів залежатиме від вартості енергоносіїв, інфляційних процесів і фактичних витрат підприємств, які здійснюють перевезення.

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