Повышение тарифов на коммунальные услуги в Кропивницком связано, прежде всего, с увеличением эксплуатационных расходов.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Кропивницком могут утвердить уже в ближайшее время, ведь городские власти рассматривают обращение перевозчика бытовых отходов по пересмотру действующих расценок, сообщает Politeka.net.

Инициатором изменений выступило ООО «ЭКОСТАЙЛ», которое в конце июня 2026 г. предоставило обновленные экономические расчеты. В компании объясняют, что необходимость корректировки возникла из-за существенного роста стоимости дизельного горючего, который является одним из главных элементов расхода при сборе и транспортировке мусора.

Проект уже обнародован на официальных ресурсах городского совета . После завершения общественного обсуждения документы вынесут на заседание исполнительного комитета, где будет принято окончательное решение.

Если предложение будет поддержано, для жителей многоквартирных домов ежемесячная плата будет составлять 89,45 гривны на одного человека. Это на 2,22 гривны больше, чем сейчас.

Для жителей частного сектора предлагается установить сумму 93,70 гривны. По сравнению с действующим показателем она вырастет на 2,31 гривны или примерно на 2,5%.

В предприятии подчеркивают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Кропивницком связано, прежде всего, с увеличением эксплуатационных расходов. Наибольшее влияние на формирование новых расценок имеет самое подорожание горючего, без которого невозможно обеспечить стабильный вывоз отходов.

Представители общества отмечают, что все экономические обоснования уже доступны для ознакомления. После анализа материалов исполнительный комитет определит, вступят ли в предложенные изменения в силу.

Пока соответствующее решение не принято, для потребителей продолжают действовать нынешние расценки. О дате возможного введения новых сумм жителей пообещали сообщить дополнительно.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, В Кировоградской области доступна значительная доплата к пенсии: что украинцам следует сделать для оформления выплаты

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области: где и кому готовы оказать помощь

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Кировоградской области: сколько придется платить за билет.