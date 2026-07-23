Арендовать квартиру в Днепре можно по приятной цене.

Запрос на аренду квартир в Днепре остается среди самых популярных на местном рынке жилья, сообщает Politeka.net.

Несмотря на стабильный спрос, в городе и дальше можно найти бюджетные варианты по цене от 5,8 до 8 тысяч гривен в месяц.

Одним из самых доступных предложений стал смарт-дом на проспекте Слобожанском. За 5 800 гривен в месяц арендатор получает квартиру площадью 17 квадратных метров с мебелью, стиральной машиной, холодильником, варочной панелью и бойлером. Дом утеплен, а рядом расположены парк, магазины и остановки общественного транспорта, до которых можно дойти через несколько минут.

Еще один вариант предлагают на левом берегу, по улице Батумской. Однокомнатное жилье площадью 34 квадратных метра сдается за 7 500 гривен. Помещение уже оборудовано мебелью, имеет холодильник, балкон и раздельный санузел. Дополнительным преимуществом владелец называет невысокие коммунальные расходы и удобное расположение вблизи школ, рынка, аптек и торговых заведений.

Для тех, кому нужно больше пространства, доступно двухкомнатное жилье на жилом массиве Клочко-6. Ежемесячная плата составляет 8 тысяч гривен. Общая площадь превышает 50 квадратных метров, комнаты изолированы, две застекленные лоджии. Владелец также разрешает проживание с домашними животными и готов рассмотреть краткосрочное заселение.

Эксперты отмечают, что бюджетный сегмент остается одним из самых активных. Чаще всего такие предложения интересуют студентов, молодые семьи, переселенцев и людей, ищущих временное жилье без значительных затрат.

Специалисты советуют внимательно проверять условия договора, состояние квартиры и размер дополнительных платежей перед заселением. Днепр и дальше предлагает доступные варианты, а аренда недвижимости в бюджетном сегменте стартует от 5 800 гривен в месяц, хотя каждая квартира имеет собственные условия и особенности.

Источник: olx

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