Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області доступне в різних локаціях.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області залишається доступним завдяки приватним власникам, які пропонують тимчасовий прихисток людям, вимушеним залишити свої домівки через війну, повідомляє Politeka.net.

Серед актуальних варіантів є помешкання у Кривому Розі, Дніпрі та Самарівському районі. Усі пропозиції передбачають проживання без оплати, однак умови в кожному випадку різняться, тому їх радять уточнювати безпосередньо з господарями.

У Кривому Розі можна оселитися в будинку з двома кімнатами, розрахованому на двох людей. Перевагу готові надати матері з донькою. Оселя обладнана ванною, бойлером, пральною машиною, центральною каналізацією та необхідною побутовою технікою.

Власники запевняють, що не братимуть коштів ні за проживання, ні за комунальні платежі. Водночас вони просять нових мешканців час від часу допомагати літній жінці у повсякденних справах.

Ще один варіант розташований у селі Вільне Самарівського району. Там пропонують окрему кімнату у трикімнатному будинку з водою, газом, літньою кухнею та присадибною ділянкою. Господарі шукають людину або жінку старшого віку, яка за потреби зможе підтримати родичку в побуті.

Також безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області доступне у Дніпрі. Там здають окрему кімнату в приватній оселі з базовими зручностями та можливістю харчування. Натомість власники просять за попередньою домовленістю допомагати по господарству.

Перед заселенням переселенцям рекомендують уважно ознайомитися з умовами, уточнити можливу тривалість проживання та переконатися, що оголошення ще актуальне. Через високий попит окремі варіанти можуть швидко знайти нових мешканців.

Джерело: Допомагай

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