Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье можно найти и через специализированные онлайн-платформы.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье остается доступным благодаря частным инициативам, помогающим людям, вынужденным покинуть свои дома из-за войны, сообщает Politeka.net.

В этот раз владелец дома в Запорожском районе предложил отдельную комнату для женщины со статусом внутриперемещенного лица.

Жилье расположено в селе Вольнокурьяновское, примерно в 30 километрах от областного центра. Размещение предоставляется без оплаты, а срок пребывания не ограничивается.

По словам хозяина, он готов принять женщину в возрасте от 27 до 45 лет без вредных привычек. От будущей жительницы ожидают только посильную помощь в повседневных домашних делах.

Дом имеет три комнаты, одна из которых проходная. Отопление производится печью, поэтому запас дров нужно заготавливать самостоятельно. Санузел расположен во дворе, а еду можно готовить на печи или газовом баллоне.

Дом оборудован интернетом, генератором, холодильником, морозильной камерой и микроволновой печью. На территории также содержатся домашние животные. При необходимости владелец готов помочь продуктами первой необходимости и предоставить подтверждение факта проживания для оформления документов.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье можно найти и через специализированные онлайн-платформы, где регулярно обновляют актуальные объявления. Такие услуги позволяют быстро связаться с владельцами и уточнить все условия заселения.

Специалисты рекомендуют перед переездом внимательно проверять информацию, уточнять бытовые условия, продолжительность проживания и другие важные детали. Из-за высокого спроса отдельные предложения быстро становятся недоступными, поэтому с обращением рекомендуют не медлить.

Источник: Допомагай, Дія

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