Доплаты для пенсионеров в Николаевской области могут оформить граждане, у которых есть особые заслуги перед Украиной и отвечают требованиям законодательства, сообщает Politeka.net.

Такую прибавку назначают отдельно от основной пенсионной выплаты.

Порядок начисления определяет Закон Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". Право на дополнительные средства имеют Герои Украины, кавалеры ордена Героев Небесной Сотни, лица, отмеченные четырьмя и более государственными орденами после провозглашения независимости, а также граждане, получившие звание «народный» или «заслуженный».

Информацию об этом предоставляет ПФУ .

Доплаты для пенсионеров в Николаевской области доступны ветеранам войны, награжденным за мужество, выдающимся спортсменам, космонавтам, членам летно-испытательных экипажей, лауреатам государственных премий, многодетным матерям, воспитавшим по меньшей мере пятерых детей, и борцам за независимость Украины.

Размер надбавки составляет от 23% до 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Для борцов за независимость Украины предусмотрена отдельная выплата, которая после индексации с 1 марта 2026 составляет 5 667,51 гривны.

Подать заявление можно лично, по почтовой отправке или через электронные сервисы Пенсионного фонда. Если пакет документов полон, днем ​​обращения считается дата поступления. При отсутствии отдельных подтверждений заявителю предоставляется время для устранения недостатков без утраты права на первоначальную дату представления.

После повышения прожиточного минимума сумму надбавки перечисляют автоматически. Законодательство также гарантирует поддержку нетрудоспособным членам семьи умершего получателя: один иждивенец может получать 70% причитающейся суммы, а двое или более — 90%.

В Пенсионном фонде рекомендуют внимательно проверять документы перед представлением во избежание задержек при назначении выплаты.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Денежная помощь предоставляется в Николаевской области: кому из пенсионеров доступны ежемесячные выплаты

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Николаевской области: стало известно, насколько сложна ситуация.

Как сообщала Politeka, Пересчет пенсий в Николаевской области: в апреле часть украинцев ждут большие выплаты.