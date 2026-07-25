Денежная помощь для ВПЛ в Николаевской области доступна для переселенцев, отвечающих нескольким критериям.

ВПЛ и жители отдельных общин Николаевской области могут оформить новую денежную помощь от благотворительного фонда «Каритас Украины», сообщает Politeka.net.

Программа предусматривает ежемесячные выплаты в размере 1800 гривен в течение шести месяцев. Общая сумма финансовой поддержки составит 10 800 гривен на одного человека.

Инициативу реализуют представительство БФ Украинской Греко-Католической Церкви "Каритас Украины", Международная организация по миграции (IOM Ukraine) и Гуманитарный фонд для Украины (UHF). Проект направлен на поддержку семей, которые из-за войны оказались в сложных жизненных обстоятельствах и нуждаются в помощи для покрытия наиболее необходимых расходов.

Подать заявку могут только домохозяйства, принадлежащие к уязвимым категориям населения и непосредственно пострадавшим от вооруженной агрессии россии.

Программа будет действовать для жителей Снигиревской, Гороховской и Широковской территориальных общин;

а также для ВПЛ, проживающих в Первомайском и Вознесенском районах Николаевской области.

Кроме экстренной помощи в размере 10800 гривен, участники программы смогут претендовать и на стабилизационную поддержку. Она составляет 12300 гривен и будет выплачиваться в течение шести месяцев по 2050 гривен ежемесячно.

Денежные средства будут начисляться на банковский счет заявителя по реквизитам IBAN. Если такой возможности нет, выплату можно получить одним платежом через отделение «Укрпошты».

Регистрацию будут проводить представители благотворительного фонда непосредственно в общинах. Информацию о дате, времени и месте приема документов организаторы обещают заблаговременно обнародовать в местных Viber- и Telegram-сообществах.

Для оформления денежной помощи в Николаевской области необходимо подготовить:

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код);

справку о доходах (формы ОК-5 или ОК-7);

справку внутри перемещенного лица (при наличии);

реквизиты банковского счета в формате IBAN;

документ, подтверждающий принадлежность к одной из определенных категорий уязвимости.

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