Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одессе уже вторично выносятся на рассмотрение исполкома.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одессе согласовало исполнительный комитет городского совета, сообщает Politeka.

Предлагаемые расценки касаются водоснабжения и водоотведения «Инфоксводоканала».

Об этом говорится в проекте решения .

Проект решения был рассмотрен 13 августа. В заседании приняли участие десять членов исполкома, все поддержали документ. В то же время, окончательно утвердить новые суммы должна Одесская городская военная администрация.

По предложенным расчетам кубометр централизованного водоснабжения будет стоить 36,708 грн с НДС. Отвод стоков определили на уровне 28,836 грн.

Таким образом, общая плата будет около 65,54 грн за кубометр. Без налога сумма равняется 54,62 грн.

Сейчас для населения действуют значительно более низкие расценки: 17,916 грн за кубометр подачи воды и 17,244 грн за канализацию.

Потребность в пересмотре стоимости предприятие объясняет увеличением затрат на электроэнергию, топливо, материалы и другие ресурсы. Дополнительным фактором называют рост минимальной заработной платы.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одессе уже вторично выносятся на рассмотрение исполкома. Предыдущее предложение было отклонено 23 июля.

Первый вариант "Инфоксводоканал" обнародовал еще в мае. Тогда предлагалось установить 50,964 грн за кубометр водоснабжения и 42,696 грн за отвод стоков. Общая сумма должна составлять 93,66 грн.

Августовский расчет оказался ниже майского. В то же время, для населения остаются действующими предусмотренные государством льготы, а при наличии соответствующих оснований можно оформить жилищную субсидию.

Окончательный размер платежей станет известен после решения городской военной администрации.

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