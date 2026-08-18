Некоторые пенсионеры в Днепропетровской области могут рассчитывать на ежемесячную дополнительную доплату.

Пенсионеры в Днепропетровской области могут рассчитывать на доплаты пенсионерам, однако для ее получения необходимо соответствовать требованиям, пишет Politeka.net.

Речь идет о надбавке за сверхурочный страховой стаж. Ее назначают пенсионерам, чья продолжительность страховых взносов превышает норму, необходимую для оформления пенсии. В то же время, размер доплаты зависит от количества дополнительных периодов, которые человек имеет сверх установленного показателя.

Как отмечают в Пенсионном фонде Украины, необходимая продолжительность страхового стажа в 2026 году зависит от возраста, когда гражданин выходит на пенсию.

В частности, для назначения пенсии в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. Если пенсия оформляется в 63 года, требование составляет 23 года, а для ухода на пенсию в 65 лет достаточно не менее 15 лет страхового стажа.

При этом при определении сверхурочного периода учитывается дата назначения пенсии. Для граждан, которым выплаты были назначены до октября 2011 года, дополнительными считаются периоды более 20 лет для женщин и 25 для мужчин.

Для вышедших на пенсию после октября 2011 года действуют другие показатели. В этом случае прибавку начисляют за страховой период, превышающий 30 лет для женщин и 35 для мужчин.

Какая будет доплата для пенсионеров в Днепропетровской области

Сумма надбавки зависит от количества полных периодов сверх установленной нормы. За каждый такой период пенсионеру предусмотрена дополнительная выплата, однако ее размер ограничен законодательством.

В Пенсионном фонде объясняют, что доплата в Днепропетровской области за один полный дополнительный период не может превышать 1% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

В 2026 году этот показатель составляет 2595 грн. Соответственно максимальная надбавка за один дополнительный период страхового стажа составляет 25,95 гривны в месяц.

Таким образом, чем больше продолжительность страховых взносов сверх установленной нормы, тем выше будет ежемесячная выплата. Например, если сверх нормы накоплено 20 лет, размер доплаты составит 519 гривен в месяц.

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