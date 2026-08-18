Графики отключения света в Киевской области на 19 августа продлятся из-за ремонтных работ.

Украинцам раскрыли, какими будут плановые графики отключения света в Киевской области на 19 августа, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Киевской области на 19 августа продлятся из-за плановых и ремонтных работ. Перед началом работ следует зарядить телефоны, ноутбуки, павербанки и другие необходимые устройства. По возможности следует заранее выполнить дела, для которых требуется стабильное электроснабжение.

Жителям указанных домов следует заранее позаботиться о бытовых делах, требующих электроэнергии, поскольку в течение определенного периода питания может отсутствовать.

В селе Юривка ограничения электроснабжения запланированы с 08:00 до 17:00. В общей сложности перерыв продлится до девяти часов. В список попали следующие адреса:

Гайова — 5094, 5096, 5097, 5169, 11, 14, 15, 19, 3-Б, 3-Г, 3Д, 4, 5А, 5Б, 5Є, 9, 9А;

Горохивська — 1, 11, 18.

Наибольший список адресов в графике касается села Гатне. Здесь электроэнергию планируют отключить с 08:00 до 20:00. Таким образом, максимально возможная продолжительность перерыва составит 12 часов. Обесточение коснется значительного количества домов на разных улицах.

Абрыкосова — 182, 235, 39, 45А, 45Б, 45В, 45Г, 45Д, 45Е, 45Є, 45Ж, 45-З, 45И, 8-А, 8-Б;

Археологична — 5139, 1, 10, 11, 2, 5, 5А, 7;

Б. Хмельныцького — 25, 28, 32-Б, 32В, 35/1, 35/2, 35/4, 35/5, 36, 39, 41А, 41Б, 41В, 41Г;

Барвинкова — 0013, 5148, 1, 10, 10А, 11-А, 11-Б, 11-В, 11-Г, 12, 12Г, 13-А, 13-Б, 13-В, 13Г, 14, 15, 16А, 16Б, 16В, 16Г, 18, 18А, 19/1, 19/10, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6, 19/7, 19/8, 19/9, 20, 21, 22, 23А, 23Б, 23-В, 23-Г, 24, 25А, 25Б, 25В, 25Г, 26, 27, 29, 2-Г, 30, 31А, 31-Б, 31-В, 31-Г, 32, 34, 35, 35-А, 35-Б, 35-В, 36, 37, 37А, 39, 39А, 3А, 3-Б, 3-В, 3-Г, 41/1, 41/10, 41/2, 41/3, 41/4, 41/5, 41/7, 41/8, 41/9, 45/1, 45/10, 45/2, 45/3, 45/4, 45/5, 45/6, 45/7, 45/8, 45/9, 49, 5, 6/1, 6/10, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 7А, 7-Б, 7-В, 8, 8-А, 9А, 9Б, 9В, 9Г;

Бузкова — 10, 18, 20-Г, 2А, 34, 36;

В. Швеця — 5744, 14А, 18Б, 18-Г, 19, 19А, 20А, 20Б, 21, 24, 24-А, 24-Б, 25, 25А, 26, 26Г, 29А, 29Б, 29В, 37В, 38, 3Б, 3-Г, 46-Б, 46-Г, 52, 8, 8-А, 9-А, 9-Б;

Весняна

Весняна Грушева — 0312, 1, 13, 15, 19-А, 19Б, 19-В, 19-Г, 2, 23, 3-А, 3-Б, 3В, 4, 5, 5477, 5А, 6-А, 6-Б, 6В, 6Г, 7А, 7-Б, 7-В, 8, 8А, 8-Б, 8-В;

Зоряна — 33, 40, 41-А, 41-Б, 41-В, 41-Г, 43, 46А, 46Б, 50, 52, 54;

Каштанова — 1, 27, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 31;

Кленова — 124/А, 29/1, 58А, 58Б, 58В, 58Г, 58Г’, 58Е, 58Є, 58Ж, 58З, 60, 61/1, 62, 66, 66А, 66Б, 66В, 67, 67А, 67Б, 70, 77, 79, 80, 80А, 80Б, 80В, 80Г, 81, 82, 82А, 82Б, 82В;

Козацька — 36-А;

Курганна — 42А;

Незалежна — 1-В;

Озерна — 0072, 5060, 46;

Прыкордонна — 120, 136;

Салютна — 0136, 5266, 5592, 5640, 5641, 106, 11, 118, 12, 13, 14, 149, 14А, 14В, 17, 19, 1А, 1Б, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25А, 25Б, 25В, 25Г, 27, 28, 3, 35, 39, 3-А, 3Б, 5, 5А, 6, 7, 8, 9;

Святопетровського — 3-Р, 44, 46, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 50/6, 50/7, 50/8, 521, 522, 523, 524;

Сымоненка — 0121, 0119, 0120, 46, 48, 56/5, 56/6, 56/8;

Сымоненко — 0047, 0048, 35, 39А, 5, 52, 54, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 56/7;

Сирка — 10, 29;

Соборна — 8;

Чумацька — 1, 10А, 10Б, 10В, 14, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 3, 3А, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5673, 6А, 6Б, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8А, 8Б, 8В;

Швеця — 10, 10-А, 13А, 13Б, 13В, 13Г, 15, 18А, 18-В, 20-В, 20-Г, 24В, 26-Б, 26-В, 2В, 32, 35-А, 35-Б, 35-В, 35-Г, 37-А, 37-Б, 3А, 3-В, 44А, 46-А, 46-В, 48, 9В, 9Г;

Шляхова — 11, 17, 23, 31, 34, 36, 4, 6, 7;

Юности — 0219, 1, 10, 11А, 15А, 15Б, 15В, 15Г, 16-А, 16-Б, 16В, 16-Г, 17А, 17Б, 17В, 17Г, 18А, 18-Б, 18-В, 18Г, 1А, 20, 22, 23, 26-А, 26-Б, 26-В, 26-Г, 28, 2А, 2-Б, 2В, 2-Г, 3, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 33, 35, 36, 4, 44, 44-А, 44-Б, 46, 48, 4-А, 4Б, 4В, 50, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6А/1, 6-В, 7, 7А;

Яблунева — 1/6, 12, 12А, 15/1, 15/3, 15/4, 15/5, 17, 19, 2, 21, 8, 9;

Ягидна — 10, 23, 27, 29, 33;

пров. Абрикосовый — 14-Б, 16А, 16-Б, 16В, 16Г, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 219, 4, 8В, 8-Г, 9;

пров. Парковый — 4, 4Б, 4В.

Источник: Гатненська територіальна громада.

Источник: Гатненська територіальна громада.

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