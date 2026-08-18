Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области также предлагают в самом Днепре.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области можно найти среди частных предложений в Днепре, Кривом Роге и Самаровском районе, сообщает издание Politeka.net.

В Кривом Роге владельцы готовы поселить двух человек в двухкомнатном доме. Предпочтение отдается варианту, когда вместе будут проживать мать и дочь.

В доме есть ванная комната, бойлер, стиральная машина, централизованная канализация и необходимая техника. Аренду и коммунальные платежи хозяева не взимают.

В то же время жителям предлагают время от времени помогать пожилой женщине с несложными домашними делами.

Еще один вариант расположен в селе Вольное Самаровского района. Там переселенцу могут предоставить отдельную комнату в трехкомнатном доме.

Апартаменты оборудованы газовым отоплением и водопроводом. На территории отеля есть летняя кухня и приусадебный участок. От будущего жителя ждут посильной помощи родственнице владельцев в быту.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области также предлагают в самом Днепре. Речь идет об отдельной комнате в частном доме с необходимыми удобствами и возможностью питания.

Хозяева рассчитывают на пособие по дому. Конкретный перечень дел планируется согласовать с будущим жителем заранее.

Перед переездом следует детально обсудить правила проживания, возможный срок пребывания и обязанности сторон. Отдельно рекомендуют проверить, остается ли объявление актуальным.

Список доступных вариантов постоянно меняется. Свободные комнаты или дома могут быстро занять, поэтому заинтересованным переселенцам советуют обращаться к владельцам без промедления.

Источник: Допомагай

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