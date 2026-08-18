Бесплатные продукты для ВПЛ в Запорожье являются лишь одним из направлений инициативы.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Запорожье являются частью комплексной программы, которую «Каритас» совместно с Гуманитарным фондом Украины реализует для переселенцев, эвакуированных граждан и жителей территорий, пострадавших из-за войны войны, сообщает Politeka.

Проект включает Запорожскую, Николаевскую и Днепропетровскую области. В Запорожье развивают пространство поддержки новоприбывших внутренне перемещенных лиц, где они могут получить помощь с адаптацией.

Для людей, которые только что переехали, предусмотрены финансовая поддержка и сопровождение кейс-менеджера. Отдельное направление касается мест временного проживания.

Там планируют ремонтировать помещение, обустраивать санитарные зоны, кухни и безбарьерный доступ. Жильцам могут предоставлять постельное белье, гигиенические наборы и горячие обеды. Для детей создадут безопасные просторы.

Предусмотрены также юридические, психологические и психосоциальные консультации. При необходимости люди смогут получить сопровождение соответствующего специалиста.

Для семей с детьми будут организовываться образовательные и творческие мероприятия. Часть таких активностей будут проводить в Вольнянске.

Отдельное внимание уделяется инклюзивному направлению. Совершеннолетним людям с аутистическим синдромом будут предлагать социальную адаптацию, а также помощь реабилитолога, логопеда и психолога.

Программа предусматривает и небольшие и средние ремонты жилья, поврежденного в результате обстрелов. Восстановление будут проводить подрядчики в соответствии с условиями проекта.

Рассчитана поддержка прежде всего наиболее уязвимых граждан. Среди них родители и опекуны несовершеннолетних, беременные женщины, матери детей до трех лет, люди с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями, многодетные семьи и одинокие жители старшего возраста.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Запорожье — только одно из направлений этой инициативы. Проект также включает финансовую, бытовую, социальную, психологическую и юридическую поддержку.

Уточнить возможность участия можно по информационной линии «Каритас Запорожье» или по справочному номеру проекта. Перед обращением следует узнать актуальные условия и доступные виды помощи.

Источник: Каритас

Последние новости:

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Запорожье: стоимость значительно выросла.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Запорожье: как именно были обновлены цены.