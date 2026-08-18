Перерасчет пенсии в Запорожье для работающих зависит не только от факта занятости.

Пересчет пенсии в Запорожье для людей, после выхода на заслуженный отдых продолжающих работать, зависит от продолжительности приобретенного страхового стажа и времени, прошедшего от предварительного назначения выплаты, сообщает издание Politeka.net.

Правила определяет часть четвертая статьи 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", а также постановление правления Пенсионного фонда №10-1 от 18 мая 2018 года.

Информацию об этом предоставляет ПФУ .

Что нужно для изменения выплаты

Работающий получатель может претендовать на корректировку суммы после накопления не менее 24 месяцев страхового стажа с момента назначения или предварительного изменения.

За основу берут заработок, который уже использовали при расчете. В то же время при наличии оснований разрешается учесть доход, полученный при дальнейшей трудовой деятельности.

Если человек получил менее двух лет стажа, пересмотр возможен после того, как истечет 24 месяца от предварительного назначения или корректировки.

Когда Пенсионный фонд все делает сам

Для части работающих граждан процедура проходит автоматически. Ежегодно с 1 апреля специалисты фонда пересматривают выплаты тем, кто на 1 марта имеет необходимые 24 месяца стажа.

Автоматический механизм также применяют, когда новый стаж составляет менее двух лет, но после предварительной смены прошел двухлетний период.

Если лицо подает заявление самостоятельно, важное число обращений. Документы, переданные до 15 числа включительно , позволяют установить обновленный размер с первого дня текущего месяца. После этой даты выплата меняется с первого числа следующего месяца.

Об смене работы нужно сообщать

В случае трудоустройства или увольнения гражданин должен проинформировать орган Пенсионного фонда в течение 10 дней . Такое требование предусмотрено статьей 16 соответствующего законодательства.

Это важно потому, что отдельные доплаты, надбавки или повышение назначаются только неработающим лицам. К примеру, речь идет о доплате тем, кто содержит детей до 18 лет.

В то же время, повышение выплаты из-за увеличения прожиточного минимума для работающих граждан проводят уже после прекращения трудовой деятельности.

Таким образом, перерасчет пенсии в Запорожье для работающих зависит не только от факта занятости, но, прежде всего, от накопленного стажа, даты предварительного пересмотра и своевременного уведомления об изменениях в трудовом статусе.

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