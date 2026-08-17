Графики отключения света в Черниговской области на 18 августа продлятся по многим адресам, сообщает издание Politeka.net.
В Черниговской области 18 августа вводятся плановые графики отключения света. Ограничения связаны с планируемыми работами на электросетях, которые будут проводить энергетики. Продолжительность обесточений будет отличаться в зависимости от населенного пункта и конкретного адреса.
По информации АТ «Черниговоблэнерго», одно из самых длинных обесточений 18 августа запланировано в населенном пункте Бахмач. Электроэнергию по отдельным адресам будут отключать с 08:00 до 19:00 — всего на 11 часов. Временные ограничения будут касаться домов по следующим адресам:
- 1 Деснянськый — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11
- 1-й Марии Прымаченко — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 9а
- 1 Поштовый — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 25
- 2 Деснянськый — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
- 2-й Марии Прымаченко — 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
- 2 Поштовый — 1
- 3 Деснянськый — 4, 6, 7, 9
- Васыля Слипака — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
- Вербова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 4а, 8а
- Гайдамацька — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 1а, 18А
- Гайдамацькый — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4а, 4б, 6а
- Деснянська — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 17а, 19А
- Дмытра Яворныцького — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 36, 15а
- Довженка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 2а, 11а, 13а
- Захидна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
- Зелена — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17
- Ивана Выговського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 29А
- Исторычна — 2, 4, 6, 10, 16
- Исторычный — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
- Кыивська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 17А, 17В
- Корольова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 7А
- Леонида Астапова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 21, 23, 7а, 19а, 21а
- Марии Прымаченко — 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43
- Олены Пчилкы — 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24
- Пылыпа Орлыка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 2а
- Писочна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 29а
- Поштова — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 2А, 2в, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 24/1, 32а
- Святославивська — 1, 5, 15, 5а
- Сотныцька — 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 27а
- Софии Русовои — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 30а
- Шевченка — 8
Одновременно длительное обесточивание предусмотрено и в населенном пункте Носивка. По отдельным адресам электроснабжение планируется прекратить с 08:00 до 19:00, поэтому без света потребители могут оставаться до 11 часов подряд. Обесточат улицы:
- 1-й Зеленый — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14
- 2-й Зеленый — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 1а, 5А
- Автоколонна — 8, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 46, 50, 15А, 1А/1, 297/1, 297/2, 297
- Антона Красевыча — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 39, 41, 43, 45, 47
- Вербова — 21, 23, 27, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 52, 60, 62, 1/2
- Виктора Назарчука — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 10А, 12а, 12В, 12Є, 12к, 13а, 42А
- Гетьмана Полуботка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 2а
- Гончариівка — 1, 3, 5, 7, 31, 42
- Гребинкы — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 12, 14
- Дружбы — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25
- Заводська — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1Б, 20, 21, 22, 24, 2г, 2К
- Задорожна — 1, 2, 3, 5, 1а, 1б
- Зализнычна — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12
- Зелена — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 82, 84, 86, 88, 90, 94, 96, 98
- Кармелюка — 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33
- Кыивська — 3, 5, 7, 13, 15, 17, 23, 37, 39, 41, 7а, 9А, 11а
- Кикоша — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 1а, 20, 2а
- Козацька — 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 4а, 10а, 1/1, 15а, 33а, 37а, 37б
- Козацькый — 1, 2, 3, 4, 6, 1а, 2а, 3а
- Космичный — 2
- Котляревського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 24, 32, 34, 36, 42, 44
- Коцюбынського — 1, 4, 3Д, 3м, 3о, 1/1, 3/1, 4/1
- Кочергы — 15, 16, 18
- Леси Украинкы — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 4а, 7а, 9а
- Ливобережна — 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 5а, 61, 63, 67, 69, 75, 77, 85, 87, 57а
- Лизы Матийко — 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 11/1
- Майданна — 1, 2, 3, 8, 10, 12, 16
- Малоносивська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1Б, 20, 21, 4А, 5А, 11В, 19/1, 25А
- Мыхайла Заболотного — 1, 3, 5, 7, 9, 7а, 7б
- Мрынський Шлях — 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 3б, 3г, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55
- Назара Утвы — 27, 29, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 41а, 46в
- Озерна — 2, 3, 5, 6
- Олексия Довбуша — 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29
- Павла Скоропадського — 2, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 31а
- Пивденна — 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 35, 65, 14а, 16а
- Поливка — 109, 111, 117, 118, 120, 121, 122, 123а, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141
- Прывитна — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1А, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 24а
- Произджый — 2, 4, 10, 2а
- Произжа — 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 12а, 12б, 26а, 28а
- Розумовського — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11
- Свитанковый — 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 27, 5а, 11а
- Сергия Кыяныци — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36
- Соборности — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 6а, 14А, 19а
- Соловина — 1, 2, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27
- Стадионна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
- Степанивська — 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
- Украинська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17
- Феодосия Супруна — 1, 3, 5, 7, 11, 15, 17, 23, 27, 29, 31, 9а, 19А
- Флотська — 14, 16
- Франка — 2, 3, 7, 11, 13, 25, 27, 3а
- Цукрозаводська — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 11/1
- Чернигивська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 21а, 31а
- Шаулы — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 4А, 51, 52, 53, 55, 61, 51а, 55а.
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