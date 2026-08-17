Графики отключения света в Черниговской области на 18 августа продлятся по многим адресам, сообщает издание Politeka.net.

В Черниговской области 18 августа вводятся плановые графики отключения света. Ограничения связаны с планируемыми работами на электросетях, которые будут проводить энергетики. Продолжительность обесточений будет отличаться в зависимости от населенного пункта и конкретного адреса.

По информации АТ «Черниговоблэнерго», одно из самых длинных обесточений 18 августа запланировано в населенном пункте Бахмач. Электроэнергию по отдельным адресам будут отключать с 08:00 до 19:00 — всего на 11 часов. Временные ограничения будут касаться домов по следующим адресам:

  • 1 Деснянськый — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11
  • 1-й Марии Прымаченко — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 9а
  • 1 Поштовый — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 25
  • 2 Деснянськый — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  • 2-й Марии Прымаченко — 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
  • 2 Поштовый — 1
  • 3 Деснянськый — 4, 6, 7, 9
  • Васыля Слипака — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
  • Вербова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 4а, 8а
  • Гайдамацька — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 1а, 18А
  • Гайдамацькый — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4а, 4б, 6а
  • Деснянська — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 17а, 19А
  • Дмытра Яворныцького — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 36, 15а
  • Довженка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 2а, 11а, 13а
  • Захидна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
  • Зелена — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17
  • Ивана Выговського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 29А
  • Исторычна — 2, 4, 6, 10, 16
  • Исторычный — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
  • Кыивська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 17А, 17В
  • Корольова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 7А
  • Леонида Астапова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 21, 23, 7а, 19а, 21а
  • Марии Прымаченко — 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43
  • Олены Пчилкы — 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24
  • Пылыпа Орлыка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 2а
  • Писочна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 29а
  • Поштова — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 2А, 2в, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 24/1, 32а
  • Святославивська — 1, 5, 15, 5а
  • Сотныцька — 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 27а
  • Софии Русовои — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 30а
  • Шевченка — 8

свет, отключение света, электроэнергия.

Одновременно длительное обесточивание предусмотрено и в населенном пункте Носивка. По отдельным адресам электроснабжение планируется прекратить с 08:00 до 19:00, поэтому без света потребители могут оставаться до 11 часов подряд. Обесточат улицы:

  • 1-й Зеленый — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14
  • 2-й Зеленый — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 1а, 5А
  • Автоколонна — 8, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 46, 50, 15А, 1А/1, 297/1, 297/2, 297
  • Антона Красевыча — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 39, 41, 43, 45, 47
  • Вербова — 21, 23, 27, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 52, 60, 62, 1/2
  • Виктора Назарчука — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 10А, 12а, 12В, 12Є, 12к, 13а, 42А
  • Гетьмана Полуботка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 2а
  • Гончариівка — 1, 3, 5, 7, 31, 42
  • Гребинкы — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 12, 14
  • Дружбы — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25
  • Заводська — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1Б, 20, 21, 22, 24, 2г, 2К
  • Задорожна — 1, 2, 3, 5, 1а, 1б
  • Зализнычна — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12
  • Зелена — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 82, 84, 86, 88, 90, 94, 96, 98
  • Кармелюка — 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33
  • Кыивська — 3, 5, 7, 13, 15, 17, 23, 37, 39, 41, 7а, 9А, 11а
  • Кикоша — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 1а, 20, 2а
  • Козацька — 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 4а, 10а, 1/1, 15а, 33а, 37а, 37б
  • Козацькый — 1, 2, 3, 4, 6, 1а, 2а, 3а
  • Космичный — 2
  • Котляревського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 24, 32, 34, 36, 42, 44
  • Коцюбынського — 1, 4, 3Д, 3м, 3о, 1/1, 3/1, 4/1
  • Кочергы — 15, 16, 18
  • Леси Украинкы — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 4а, 7а, 9а
  • Ливобережна — 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 5а, 61, 63, 67, 69, 75, 77, 85, 87, 57а
  • Лизы Матийко — 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 11/1
  • Майданна — 1, 2, 3, 8, 10, 12, 16
  • Малоносивська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1Б, 20, 21, 4А, 5А, 11В, 19/1, 25А
  • Мыхайла Заболотного — 1, 3, 5, 7, 9, 7а, 7б
  • Мрынський Шлях — 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 3б, 3г, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55
  • Назара Утвы — 27, 29, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 41а, 46в
  • Озерна — 2, 3, 5, 6
  • Олексия Довбуша — 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29
  • Павла Скоропадського — 2, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 31а
  • Пивденна — 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 35, 65, 14а, 16а
  • Поливка — 109, 111, 117, 118, 120, 121, 122, 123а, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141
  • Прывитна — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1А, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 24а
  • Произджый — 2, 4, 10, 2а
  • Произжа — 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 12а, 12б, 26а, 28а
  • Розумовського — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11
  • Свитанковый — 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 27, 5а, 11а
  • Сергия Кыяныци — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36
  • Соборности — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 6а, 14А, 19а
  • Соловина — 1, 2, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27
  • Стадионна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
  • Степанивська — 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
  • Украинська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17
  • Феодосия Супруна — 1, 3, 5, 7, 11, 15, 17, 23, 27, 29, 31, 9а, 19А
  • Флотська — 14, 16
  • Франка — 2, 3, 7, 11, 13, 25, 27, 3а
  • Цукрозаводська — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 11/1
  • Чернигивська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 21а, 31а
  • Шаулы — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 4А, 51, 52, 53, 55, 61, 51а, 55а.

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