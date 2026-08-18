Подорожание проезда в Днепропетровской области с 26 августа будет означать очередное увеличение финансовой нагрузки.

Подорожание проезда в Днепропетровской области с 26 августа коснется пассажиров городских автобусов Самара, где уже начали появляться соответствующие объявления, сообщает Politeka.

В сообщениях для пассажиров отмечено, что стоимость одной поездки вырастет до 28 гривен . Новый тариф начнет действовать с 26 августа.

Это уже второе изменение цены в текущем году. Предыдущее повышение произошло 13 апреля, после чего за поездку пассажиры платили 25 гривен.

Следовательно, стоимость билета увеличится еще на 3 гривны. Пассажирам следует учесть новую сумму при планировании ежедневных расходов на транспорт.

Таким образом, подорожание проезда в Днепропетровской области с 26 августа будет означать очередное увеличение финансовой нагрузки для жителей, регулярно пользующихся городскими автобусами.

Кроме того, недавно о подорожании также сообщали на линии Каменское-Днепр. Стоимость одной поездки на маршруте "Каменское (площадь ГТК) – Днепр (АС "Новый центр")" вырастет с 80 до 100 гривен. Разница в 20 грн — существенный удар по карманам пассажиров, которые каждый день ездят по этому маршруту на работу или обучение.

У компании-перевозчика объяснили: такое решение — вынужденный шаг. Среди главных причин – постоянное удорожание горючего, запчастей и расходных материалов. К этому добавляется острый кадровый дефицит: не хватает водителей и технического персонала, а удерживать автопарк в рабочем состоянии становится все дороже. Все это заставляет бизнес перекладывать расходы на плечи пассажиров.

Маршрут Каменское – Днепр – один из самых загруженных в регионе. В будние дни автобусы курсируют с 6:00 до 20:00, выполняя 12 рейсов в день. В выходные расписание несколько сокращено - 7 отправлений с интервалом в 1-3 часа. Первый утренний рейс отправляется в 6:00, последний вечерний - в 19:00.

Источник: Полезная газета города Самар

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