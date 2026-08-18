Подорожание проезда в Полтаве с 25 августа должно касаться как частных, так и коммунальных перевозок.

Подорожание проезда в Полтаве с 25 августа предусматривает установление новых тарифов в городском транспорте, сообщает Politeka.

18 грн придется отдавать за поездку по троллейбусу и 22 грн за автобус или маршрутку.

Проект решения об изменении стоимости перевозок должен быть рассмотрен на заседании исполнительного комитета Полтавского городского совета. Предлагаемые расценки планируют ввести с 25 августа, а будут действовать до 25 ноября.

Для пассажиров, которые будут оплачивать поездку "Транспортной картой", предусмотрена скидка в размере 2 грн. Следовательно, стоимость билета будет ниже как в автобусе, так и в троллейбусе.

Еще одно предусмотренное изменение касается пересадок. В течение 35 минут после оплаты пассажир сможет бесплатно перейти на другой городской транспорт.

В то же время эксперты считают, что скидка в 2 грн скорее символическая. По их мнению, безналичный способ расчета эффективнее стимулирует жителей пользоваться транспортными картами тогда, когда разница между обычной и льготной стоимостью составляет не менее 5 грн.

Ранее, в июле, "Полтавщина" сообщала о подготовке обновленных тарифов на пассажирские перевозки. Тогда обсуждали стоимость 25 грн. для частного транспорта и до 20 грн. за поездку коммунальным троллейбусом.

Именно на тарифе 25 грн. настаивали частные перевозчики. В обращении к городским властям они отметили, что транспорт, работающий на дизельном топливе, убыточен. Поэтому, по словам предпринимателей, отдельные машины постепенно исчезают с городских маршрутов.

Перевозчики объясняют свою позицию тем, что нынешнюю стоимость проезда утвердили еще в 2022 году. Они утверждают, что установленная сумма уже не компенсирует расходы на горюче-смазочные материалы, запасные части, газ и заработные платы работников.

Отдельное предложение предоставило коммунальное предприятие «Полтаваэлектроавтотранс». Предприятие предложило установить 22 грн. за поездку автобусом и 18 грн. — троллейбусом.

Таким образом, подорожание проезда в Полтаве с 25 августа должно относиться как к частным, так и к коммунальным перевозкам, однако окончательные тарифы будут определяться после рассмотрения соответствующего проекта решения исполкомом.

Источник: Полтавщина

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