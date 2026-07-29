Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области доступно в разных локациях.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области остается доступным благодаря владельцам домов, которые готовы бесплатно принимать людей, выехавших из опасных регионов из-за войны, сообщает Politeka.net.

Сейчас актуальны предложения в Кривом Роге, Днепре и Самаровском районе. Условия проживания разнятся в зависимости от адреса, поэтому будущим жильцам рекомендуют заранее согласовывать все детали с хозяевами.

В Кривом Роге доступен дом с двумя комнатами, рассчитанный на двух человек. Предпочтение планируют предоставить матери с дочерью. Дом оборудован ванной, бойлером, стиральной машиной, центральной канализацией и необходимой бытовой техникой.

Владельцы уверяют, что не будут брать оплату ни за проживание, ни за коммунальные платежи. В то же время они просят лишь время от времени помогать пожилой женщине в несложных домашних делах.

Еще один вариант предлагают в селе Вольное Самаровского района. Там можно поселиться в отдельной комнате трехкомнатного дома с газоснабжением, водой, летней кухней и приусадебным участком. Хозяева ищут человека, который при необходимости сможет поддержать родственницу в повседневных заботах.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области также доступно в Днепре. Там переселенцам предлагается отдельная комната в частном доме с необходимыми бытовыми условиями и возможностью питания. От будущего жителя ждут помощи по хозяйству по предварительной договоренности.

Перед переездом специалисты советуют внимательно ознакомиться с условиями, уточнить возможный срок пребывания и убедиться в том, что выбранное предложение еще актуально. База таких объявлений постоянно обновляется, поэтому обращаться к владельцам рекомендуют без промедлений.

Источник: Допомагай

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