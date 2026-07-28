Подорожание продуктов в Житомирской области остается заметной тенденцией в конце июля. За последний месяц выросли средние цены на молоко, яблоки украинского производства и свиные ребра, пишет Politeka.net.

Наибольший скачок стоимости зафиксирован во фруктовом сегменте.

По результатам мониторинга торговых сетей, молоко «Простонаше» 1% жирности в упаковке 900 мл сейчас продается в среднем за 68 гривен. В конце июня аналогичный товар стоил 65 гривен, поэтому прирост составил 3 гривны. В июле стоимость временно снижалась до 56 гривен, однако во второй половине месяца вернулась к предыдущему уровню.

Подорожание продуктов в Житомирской области больше всего отразилось на яблоках украинского происхождения. Средняя цена за килограмм достигла 64,99 гривны. Для сравнения, месяц назад показатель составил 47,13 грн. Таким образом, рост составил 17,86 гривны. В июне средняя стоимость в торговых сетях была еще ниже – 44,96 гривны, что свидетельствует об ощутимом сезонном повышении.

Менее заметное изменение произошло на рынке свинины. Средняя цена ребер поднялась до 231,47 гривны за килограмм против 229,63 гривны в конце июня. Прирост составил 1,83 гривны. В разных супермаркетах товар предлагают по разной стоимости: в Auchan – 215,90 гривны, в Novus – 239 гривен, а в Megamarket – 239,50 гривны.

Аналитики объясняют изменение цен сезонными факторами, колебаниями спроса, расходами на транспортировку и закупочной стоимостью продукции. Для фруктов дополнительным фактором выступает сокращение запасов предыдущего урожая перед массовым поступлением нового.

Эксперты рекомендуют покупателям сравнивать предложения разных торговых сетей, ведь разница в стоимости отдельных позиций может быть существенной. Такой подход позволяет выбрать самый выгодный вариант и частично снизить затраты на ежедневные покупки.

Источник: Минфин

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