Дефицит продуктов в Винницкой области может стать одним из последствий сокращения использования азотных удобрений, ведь аграрии уже сообщают о проблемах с обеспечением хозяйств и прогнозируют более низкую урожайность.

Фермеры отмечают, что в текущем сезоне стоимость азотных удобрений выросла более чем на 10%. Кроме того, весной на рынке возникла временная нехватка, из-за которой отдельные хозяйства не могли вовремя приобрести необходимые ресурсы для подкормки посевов.

По словам агрономов именно азот является ключевым элементом для развития растений. Его дефицит замедляет рост культур, ухудшает фотосинтез и оказывает непосредственное влияние на будущий урожай. Полноценной альтернативы таким удобрениям пока нет.

Эксперты подсчитали, что применение азотных удобрений в некоторых хозяйствах сократилось на 20–30% по сравнению с прошлым годом. Если тенденция сохранится, дефицит продуктов в Винницкой области может усугубиться из-за меньшего объема собранного зерна и масличных культур, что также повлияет на цены.

Среди причин ситуации специалисты называют сокращение внутреннего производства, проблемы с электроснабжением, высокие цены на газ, последствия российских атак, а также сложности с логистикой. Дополнительное давление создают расходы на горючее и возможное удорожание железнодорожных перевозок.

По оценкам представителей аграрной отрасли, в текущем году урожайность зерновых может снизиться на 15–20%. Это означает не только меньшие объемы экспорта, но сокращение бюджетных поступлений и доходов производителей.

Для стабилизации рынка профильные эксперты предлагают временно отменить пошлину на импорт азотных удобрений, пересмотреть акцизную политику по дизельному топливу для сельского хозяйства и расширить возможности поставки необходимой продукции в Украину.

Источник: agronews

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