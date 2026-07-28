Подорожание проезда в Хмельницком официально действует с 20 июля после вступления решения городских властей в силу пересмотра стоимости перевозок в общественном транспорте, сообщает Politeka.net.

Теперь пассажиры оплачивают поездки по обновленным тарифам.

Соответствующее решение ранее утвердили городские власти .

Он был принят после анализа экономической ситуации в транспортной отрасли. В городской администрации отметили, что предыдущие расценки долго оставались без изменений, однако рост расходов заставил пересмотреть их.

Согласно новым правилам, поездка на автобусе или маршрутном такси стоит 20 гривен. Для троллейбусов установили отдельную цену – 14 гривен за одного пассажира.

В мэрии объяснили, что основными причинами корректировки стали подорожание горючего, электроэнергии, запасных деталей, ремонт техники и ее обслуживания. Именно эти факторы оказали существенное влияние на себестоимость перевозок.

Подорожание проезда в Хмельницком не сделало город лидером по уровню транспортных тарифов среди областных центров Украины. В некоторых регионах страны пассажиры уже оплачивают автобусные маршруты от 22 до 25 гривен, а отдельные цены на электротранспорт еще выше.

Заместитель городского головы Николай Ваврищук подчеркнул, что местные власти пытались максимально долго сохранять предварительную стоимость. Однако из-за увеличения производственных затрат принятие нового решения стало необходимым.

Обновленные тарифы уже применяются на всех городских маршрутах. Ожидается, что дополнительные поступления позволят поддерживать стабильную работу перевозчиков, ремонтировать подвижной состав, модернизировать техническое оснащение и обеспечивать регулярное транспортное сообщение.

Жителям советуют учитывать новые расценки при планировании ежедневных расходов, а актуальную информацию о работе маршрутов отслеживать через официальные ресурсы городского совета.

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