Доплаты для пенсионеров в Кировоградской области могут быть выплачены в соответствии с критериями отбора, сообщает Politeka.net.

Не все украинские пенсионеры могут рассчитывать на возрастные прибавки к пенсии. Часть граждан, несмотря на достижения пенсионного возраста, не имеет права на такие доплаты, поскольку они не предусмотрены действующим законодательством. Как сообщает Politeka.net.

В ПФУ отмечают, что дополнительные средства начисляются не по году рождения или продолжительности получения пенсии, а исключительно по достижении определенного возраста. Поэтому украинцы, которым еще не исполнилось 70 лет, не могут претендовать на соответствующую доплату.

Законодательством предусмотрены три возрастные категории получателей таких доплат. Пенсионеры от 70 до 74 лет могут получать ежемесячную надбавку в размере 300 гривен. Для граждан от 75 до 79 лет размер доплаты составляет 456 гривен, а украинцам, достигшим 80-летнего возраста, выплачивают 570 гривен ежемесячно.

В Пенсионном фонде объясняют, что прибавка назначается не с начала календарного месяца, а непосредственно со дня рождения пенсионера. Поэтому в первый месяц после достижения соответствующего возраста сумма выплаты может быть меньше установленного размера.

Например, если пенсионер празднует день рождения 1 числа месяца, он получит полную сумму возрастной надбавки вместе с пенсией. Если же соответствующий возраст исполнился, например, 20 числа, то доплата будет начислена только за оставшиеся дни до окончания месяца.

В то же время украинцы от 60 до 69 лет не имеют права на такую ​​возрастную доплату. Законодательство не предусматривает для этой категории пенсионеров никаких аналогичных надбавок независимо от трудового стажа или других обстоятельств.

Еще одно важное условие касается размера пенсионной выплаты. В Пенсионном фонде отмечают, что право на возрастную доплату в Кировоградской области имеют только пенсионеры, чей общий размер пенсии не превышает 10 340,35 гривны. Если пенсия больше установленного порога, поддержка не назначается.

Также в ПФУ обращают внимание, что возрастные доплаты не суммируются. После перехода в следующую возрастную категорию пенсионеру не добавляют новую выплату к предыдущей, а устанавливают только один выше по размеру вид доплаты в соответствии с его возрастом.

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