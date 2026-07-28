Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области может стать доступнее.

Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области остается доступным благодаря предложениям от владельцев жилья, а также государственной программе, которая предусматривает обеспечение переселенцев домами в сельской местности, сообщает Politeka.net.

Среди актуальных вариантов есть частный дом в Шептицком. В доме есть две-три комнаты, санузел, ванная, стиральная машина и необходимые бытовые удобства. Хозяева готовы принять двоих на длительный период и не возражают против проживания вместе с домашними животными.

Еще одно предложение разместили в селе Желдец. Будущие жители предлагают дом с четырьмя комнатами, кухней, газоснабжением и водой. Санузел обустроен во дворе, а пользование жильем не требует арендной платы.

Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области может стать более доступным и благодаря новому экспериментальному проекту правительства. Инициатива предусматривает приобретение домов в селах и поселках для последующей передачи внутриперемещенным лицам в безвозмездное пользование.

Воспользоваться программой могут граждане, покинувшие территории активных боевых действий или временно оккупированные регионы, не имеющие подходящего жилья в безопасных областях и не получавших компенсации за утраченное имущество. Для участия необходимо подать заявление с пакетом документов через орган местного самоуправления или электронный сервис Пенсионного фонда.

После покупки недвижимости община оформляет ее в коммунальную собственность. В дальнейшем с получателями заключают договор безвозмездного пользования сроком до трех лет с возможностью продления, если для этого будут законные основания.

Перед переездом специалисты советуют внимательно проверять условия проживания, список необходимых документов и актуальность объявления. Список доступных вариантов регулярно обновляется, поэтому обращаться рекомендуют без промедлений.

Источник: Допомагай, Право на защиту

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