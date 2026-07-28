Дефицит продуктов в Хмельницкой области может оказаться реальностью в случае дальнейшего ухудшения погодной ситуации.

Дефицит продуктов в Хмельницкой области может стать одним из последствий длительной засухи и аномальной жары, которые этим летом наносят серьезный ущерб аграрному сектору во многих странах Европы, пишет Politeka.net.

Специалисты предупреждают о риске сокращения урожая овощных культур и финансовых трудностях для производителей.

По данным AgroWeek, рекордно высокие температуры и нехватка осадков отрицательно сказываются на развитии растений. Из-за неблагоприятных погодных условий овощи медленнее растут, а процесс формирования плодов проходит с нарушениями, что снижает ожидаемую урожайность.

Чтобы сохранить посевы, хозяйства увеличивают расходы на полив и дополнительные агротехнические работы. Однако ограниченные запасы воды и недостаточная эффективность традиционных систем орошения не позволяют полностью компенсировать последствия продолжительной жары. Это приводит к росту себестоимости выращивания.

Эксперты отмечают, что дефицит продуктов в Хмельницкой области может стать реальностью в случае ухудшения погодной ситуации. Сокращение объемов производства может повлиять на наполнение рынка, а также создать предпосылки для повышения стоимости отдельных видов овощной продукции.

Особенно сложная ситуация может оказаться для малых и средних фермерских хозяйств. Уменьшение доходов усложняет покрытие расходов на семена, удобрения, технику и оплату труда. В некоторых случаях это создает риск свертывания деятельности.

Для снижения негативного влияния специалисты рекомендуют шире внедрять засухоустойчивые сорта, модернизировать системы капельного полива, использовать современные технологии мониторинга состояния почв и погодных условий. Важную роль могут также играть государственные программы поддержки, страхования урожая и инвестиции в развитие водной инфраструктуры, что поможет повысить устойчивость аграрной отрасли к климатическим изменениям.

Источник: agroweek

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