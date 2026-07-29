Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области связывается с некоторыми факторами.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области будет сопровождаться внедрением механизма компенсаций для социально уязвимых категорий населения, сообщает Politeka.net.

Над соответствующей программой уже работают областные и городские власти.

Вопрос поддержки был рассмотрен во время сессии Винницкого областного совета . Депутаты рекомендовали областной военной администрации вместе с городским советом подготовить порядок предоставления финансовой помощи жителям, для которых пересмотр стоимости водоснабжения и водоотвода станет наиболее ощутимым.

Председатель областного совета Вячеслав Соколовой сообщил, что сейчас формируется комплекс мер, призванный компенсировать значительную часть дополнительных расходов. По его словам, соответствующий механизм разрабатывается совместно с органами местного самоуправления и областной военной администрацией.

Новые расценки для потребителей КП «Винницаоблводоканал» вступили в силу 1 июля 2026 года. Общая стоимость составляет 81,01 грн за кубометр, из которых 45,53 грн приходится на централизованное водоснабжение, а 35,48 грн — на водоотвод.

На предприятии объясняют, что корректировка связана со значительным увеличением производственных издержек. В последние годы существенно выросли цены на электроэнергию, реагенты для очистки воды, трубы, запорную арматуру, горючее и материалы, необходимые для работы аварийных бригад. В то же время в водоканале подчеркивают, что прибыль в новый расчет не включали.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области также связывается с изменениями законодательства, которые передали органам местного самоуправления полномочия по установлению стоимости для предприятий, ранее регулировавшихся НКРЭКУ. Представители власти отмечают, что предыдущий уровень покрывал только часть фактических расходов коммунального предприятия.

Отдельное внимание уделяется социальной защите. После утверждения порядка компенсаций часть дополнительных расходов планируется возмещать жителям, нуждающимся в поддержке. Общинам региона также рекомендовали рассмотреть возможность запуска аналогичных программ на местном уровне.

В руководстве области отмечают, что главной целью принятых решений является стабильная работа систем водоснабжения и водоотведения, а также уменьшение финансовой нагрузки на наиболее уязвимые категории населения.

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