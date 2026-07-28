Графики отключения света вводятся в связи с плановыми и профилактическими работами Сумской области, запланированными на 29 июля.

Графики отключения света в Сумской области на 29 июля продлятся по многим адресам, сообщает издание Politeka.net.

Графики отключения света в Сумской области на 29 июля необходимы для технического обслуживания оборудования, проверки состояния сетей и повышения надежности электроснабжения.

По информации АО «Сумыоблэнерго», 29 июля с 08:00 до 16:30 ремонтные бригады будут работать в селе Коровынци. Электричество будут выключать из-за выполнения ремонтных работ на оборудовании подстанции (ПС, РП, ТП, КТП). В этот период без электроэнергии временно останутся отдельные дома на улицах:

Кыивська — 2, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 65, 65А, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 107А, 107Б, 107В, 107Г, 107Д, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 158А, 160/2, 162, 164, 166, 168, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 190, 192, 194, 196

Лан — 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 35

Степова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18

Дружбы — 1, 1/1, 1/2, 1А, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18

В то же время, с 08:00 до 16:00, плановые работы будут продолжаться и в поселке Недрыгайлив. Из-за выполнения ремонтных работ на воздушной линии электропередачи будет временно прекращено для части жителей улиц:

Бережок — 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Вышнева — 2, 2Б, 2Е, 2Ж, 2К

Магаливська — 3

Незалежности — 3А, 3Б, 3Г, 5, 7, 7/1, 7А, 7Б, 7В, 7Г, 9/1, 9/2, 9А, 9Б, 10/1, 10/2, 10А, 11, 11А, 12, 13/1, 13/2, 14, 18, 22, 24, 25А, 26, 28, 30, 32, 34, 36

Патриотив Украины — 16

Шевченка — 2

Шкильна — 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31.

Источник: Недригайлівська громада

Источник: Коровинська Сільська'рада

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