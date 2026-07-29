Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області доступне в різних локаціях.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області залишається доступним завдяки власникам будинків, які готові безоплатно приймати людей, що виїхали із небезпечних регіонів через війну, повідомляє Politeka.net.

Наразі актуальні пропозиції є у Кривому Розі, Дніпрі та Самарівському районі. Умови проживання відрізняються залежно від адреси, тому майбутнім мешканцям рекомендують заздалегідь узгоджувати всі деталі з господарями.

У Кривому Розі доступний будинок із двома кімнатами, розрахований на двох осіб. Перевагу планують надати матері з донькою. Оселя обладнана ванною, бойлером, пральною машиною, центральною каналізацією та необхідною побутовою технікою.

Власники запевняють, що не братимуть оплату ні за проживання, ні за комунальні платежі. Водночас вони просять лише час від часу допомагати літній жінці у нескладних домашніх справах.

Ще один варіант пропонують у селі Вільне Самарівського району. Там можна оселитися в окремій кімнаті трикімнатного будинку з газопостачанням, водою, літньою кухнею та присадибною ділянкою. Господарі шукають людину, яка за потреби зможе підтримати родичку у повсякденних клопотах.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області також доступне у Дніпрі. Там переселенцям пропонують окрему кімнату в приватному будинку з необхідними побутовими умовами та можливістю харчування. Натомість від майбутнього мешканця очікують допомоги по господарству за попередньою домовленістю.

Перед переїздом фахівці радять уважно ознайомитися з умовами, уточнити можливий термін перебування та переконатися, що обрана пропозиція ще актуальна. База таких оголошень постійно оновлюється, тому звертатися до власників рекомендують без зволікань.

Джерело: Допомагай

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