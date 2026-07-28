Повышение тарифов на коммунальные услуги в Кропивницком связывается с увеличением расходов.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Кропивницком может быть вынесено на рассмотрение исполнительного комитета городского совета после завершения общественного обсуждения, сообщает Politeka.net.

Речь идет о возможной корректировке стоимости услуги по вывозу бытовых отходов.

Инициатором пересмотра выступило ООО «ЭКОСТАЙЛ», которое подало в городской совет обновленные экономические расчеты. В компании объясняют, что необходимость изменений обусловлена ​​существенным увеличением производственных затрат, прежде всего на дизельное топливо, являющееся одной из главных составляющих себестоимости перевозки мусора.

По информации предприятия, действующая стоимость уже не покрывает фактических затрат на предоставление услуги. Именно поэтому был подготовлен проект с новыми показателями, обнародованным для ознакомления жителей общины.

Если документ поддержат, для жильцов многоквартирных домов ежемесячная плата будет составлять 89,45 гривны на одного человека. Это на 2,22 гривны больше, чем предполагает нынешний расчет.

Для частного сектора предлагают установить сумму 93,70 гривен с человека. По сравнению с действующим показателем он увеличится на 2,31 гривны, что составляет около 2,5%.

В компании отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Кропивницком связано исключительно с ростом затрат на обеспечение работы спецтехники. Наибольшее влияние оказывает удорожание горючего, без которого невозможно осуществлять регулярный сбор и перевозку бытовых отходов.

В городском совете отмечают, что материалы с финансовым обоснованием находятся в открытом доступе. После завершения обсуждения их рассмотрит исполнительный комитет, который и примет окончательное решение о возможном внедрении новых цен.

К моменту утверждения изменений жители будут платить по действующим условиям. Если решение поддержат, городские власти отдельно сообщат о дате вступления в силу и порядке применения обновленной стоимости.

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