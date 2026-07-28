Подорожание продуктов в Черкасской области продолжается, ведь за последний месяц выросли средние цены на живого карпа, вареную колбасу и маргарин, пишет Politeka.net.

Ощутимее подорожала рыба, тогда как мясная и молочная продукция также демонстрируют устойчивую восходящую динамику.

По данным ценового мониторинга, средняя стоимость живого карпа достигла 299,50 гривен за килограмм. В конце июня этот показатель составил 265 гривен. Таким образом, прирост за месяц составил 34,5 гривны. Почти весь июль цена оставалась стабильной, однако с 24 числа произошло резкое повышение, после чего новый уровень сохранился до конца отчетного периода.

Подорожание продуктов в Черкасской области сказалось и на вареной колбасе. Средняя цена килограмма продукции «Алан Врачебная» поднялась до 506,08 гривны, что на 31,75 гривны больше, чем месяц назад. В зависимости от торговой сети стоимость существенно отличается: в Auchan товар продают за 456,90 гривны, у Metro – за 491,40, у Novus – за 529 гривен, а в Megamarket – за 547 гривен.

Изменения коснулись и маргарина «Щедро Сливочный особенный» 72,5%. Средний показатель вырос с 41,36 до 45,36 грн за упаковку весом 250 граммов. В целом прирост за месяц составил 4 гривны. Несмотря на незначительное удешевление в отдельные дни июля, в конце месяца стоимость снова вернулась к более высоким значениям.

Эксперты отмечают, что на формирование цен влияют сезонные факторы, логистические расходы, закупочная стоимость сырья и общая ситуация на продовольственном рынке. Для рыбной продукции немаловажную роль также играют затраты на транспортировку и условия выращивания.

Специалисты советуют потребителям следить за акционными предложениями торговых сетей, ведь разница в стоимости одинаковых товаров может оказаться достаточно ощутимой. Это позволяет частично компенсировать влияние ценовых изменений на семейный бюджет.

Источник: Минфин

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