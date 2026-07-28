Доплаты для пенсионеров в Одесской области доступны только для украинцев, отвечающих определенным условиям.

Часть украинских пенсионеров могут получать специальную доплату в Одесской области, ее размер зависит от категории получателя, сообщает Politeka.net.

Такая выплата назначается в соответствии с Законом Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" и выплачивается дополнительно к основному размеру пенсии.

Как сообщили в ПФУ, право на доплаты для пенсионеров в Одесской области имеют Герои Украины, лица, награжденные орденом Героев Небесной Сотни, граждане, которые после провозглашения независимости Украины были отмечены четырьмя и более государственными орденами, владельцы почетных званий «народный» или «заслуженный», ветераны спортсмены, космонавты, лётчики-испытатели и лауреаты государственных премий.

Кроме того, к выплатам прибавят денег для родивших и воспитавших матерей до шестилетнего возраста пяти и более детей. В случаях, предусмотренных законодательством, право на выплату также может быть предоставлено отцу.

В Пенсионном фонде отмечают, что надбавка не является отдельной пенсионной выплатой, а начисляется сверх уже назначенной пенсии. Ее размер определяется индивидуально в зависимости от категории пенсионера и составляет от 23% до 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Законодательством предусмотрена возможность оформления этой надбавки для нетрудоспособных членов семьи после смерти пенсионера, который имел право на доплату за особые заслуги перед Украиной. В этом случае выплата назначается в составе пенсии в связи с потерей кормильца.

Размер доплаты пенсионерам в Одесской области зависит от количества получателей. Если право на выплату имеет одно лицо, ему назначают 70% суммы надбавки. Если же таких двое или больше, они будут получать 90% от установленного размера.

Для оформления доплаты необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда с заявлением и документами, подтверждающими особые заслуги умершего перед Украиной. Если заявление подать в течение 12 месяцев со дня возникновения права на выплату, надбавку назначат с даты получения такого права.

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