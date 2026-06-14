Подорожание проезда в Черкассах официально поддержали члены исполнительного комитета городского совета на заседании 15 мая, где согласовали новые тарифы для маршрутного транспорта, сообщает Politeka.net.
После вступления решения решения стоимость поездки в частных автобусах будет составлять 25 гривен. Обновленные расценки начнут действовать на следующей неделе после публикации документа.
Одновременно в городе стартовала регуляторная процедура изменения оплаты в троллейбусах КП «Черкассыэлектротранс». Для электротранспорта предлагается установить показатель на уровне 20 гривен.
Ранее в Черкассах действовала дифференцированная система. При безналичном расчете пассажиры платили 16 гривен, а при оплате наличными — 20.
Предварительный пересмотр тарифной политики проходил весной прошлого года. Тогда цена в маршрутных такси выросла с 13 до 16 гривен, тогда как в троллейбусах – с 10 до 13 гривен.
В городской администрации объясняют коррекцию экономическими факторами, в том числе расходы на горючее, техническое обслуживание транспорта и содержание подвижного состава.
На этом фоне удорожание проезда в Черкассах стало очередным этапом пересмотра транспортных расходов, который в настоящее время наблюдается и в других украинских городах.
Местные власти отмечают, что окончательное внедрение новых условий зависит от завершения всех регуляторных процедур и официального обнародования принятых решений.
Кроме того, в Черкасской области цены подняли также коммунальные услуги.
Централизованное водоснабжение теперь стоит 55,74 гривны за кубометр, а канализация – 38,28. Вывоз бытовых отходов подорожал примерно на 17%. Для жителей многоэтажек с контейнерной системой ежемесячный платеж составит 48,14 гривны на человека. В частном секторе суммы разнятся: 48,14 грн при наличии контейнера и 40,02 грн без него.
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