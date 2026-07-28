Украинцев предупредили о плановых графиках отключения света, которые продлятся в Кировоградской области на 29 июля.

Графики отключения света в Кировоградской области на 29 июля продлятся из-за важных работ, которые будут проводить энергетики, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Кировоградской области на 29 июля вводятся для выполнения технического обслуживания и модернизации электрооборудования. Как отмечают энергетики, проведение этих работ необходимо для повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварийных ситуаций.

По информации АТ «Кіровоградобленерго», с 09:00 до 18:00 без электроэнергии временно останется часть потребителей села Розумивка. Плановые отключения охватят отдельные дома на улицах:

Камяногирськый (пров.) — 2, 3, 8

Мыра (пров.) — 2, 4

Соборна — 1, 2, 6, 7, 12, 16

Соловина — 39, 41, 45, 46, 47, 49

Тараса Шевченка — 16, 18, 22

Центральна — 32, 34, 35, 37, 40, 46, 47, 48, 49, 50

В это же время, с 09:00 до 18:00, ремонтные работы будут продолжаться в поселке Пидлисне. Из-за проведения технического обслуживания электроснабжение будет временно прекращено для жителей отдельных домов на улицах:

Авдиевського — 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26а, 27, 28А, 29, 31, 35, 37А, 41

Ивана Франка — 29

Фонтанна — 1, 2, 6

Кроме того, с 09:00 до 18:00 плановые работы будут выполняться в поселке Дериивка. На время ремонта без света останутся отдельные потребители на улицах:

Кодака — 62, 63, 64, 66а, 67, 71, 72, 74, 76, 78, 79, 81, 82А, 85, 86, 87, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 104, 107, 107а, 111, 112, 114, 115, 116, 119, 120, 121, 124, 128, 129А, 131, 133, 133а, 134, 135, 136, 137, 139, 141

Молодижна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 17, 18, 19, 22

Озерна — 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10в, 13, 14, 18

Прыбережна — 2, 3, 4, 9, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28

Рындака — 1, 1 корп. а, 2, 2а, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15

Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6а, 7, 7а, 8, 9, 11, 12, 13, 13а, 14а

Садовый (пров.) — 1, 5, 7, 9а, 14

Тараса Шевченка — 1, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 37, 38, 40, 45, 46, 46а, 47, 48

Центральна — 1

Шыльдина — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

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