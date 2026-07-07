Подорожание продуктов в Черкасской области заметно отражается в сегментах мяса и молочной продукции.

Подорожание продуктов в Черкасской области связывают с увеличением затрат производителей на энергоносители, сырье и обеспечение производственных процессов, сообщает Politeka.

Эксперты отмечают, что ценовая динамика формируется под влиянием нескольких экономических факторов.

Одной из главных причин остаются более дорогие газ и электроэнергия. В то же время, на себестоимость существенно влияет стоимость зерновых культур, которые используют для производства кормов. Любые изменения быстро отображаются по конечной цене товаров.

Специалисты обращают внимание, что наиболее чувствительным остается животноводческое направление. Даже незначительное увеличение затрат на содержание хозяйств постепенно отражается на стоимости готовой продукции.

В то же время, подорожание продуктов в Черкасской области заметнее всего отражается в сегментах мяса и молочной продукции. На формирование цен влияют все этапы от выращивания сырья до переработки, перевозки и реализации.

Рынок яиц пока демонстрирует более сдержанную динамику. В летний период дополнительное предложение обеспечивают частные хозяйства, что отчасти смягчает влияние производственных затрат.

Экономисты подчеркивают, что такая ситуация может быть временной. Последующие изменения будут зависеть от стоимости энергоресурсов, кормовой базы, логистики и общего состояния экономики.

По предварительным прогнозам, в ближайшие месяцы разные категории товаров будут дорожать неравномерно. Быстрее всего на изменения будут реагировать мясная и молочная продукция, тогда как другие группы могут меняться постепенно.

Аналитики советуют следить за рыночной ситуацией, ведь дальнейшая ценовая динамика будет зависеть от сезонных и экономических факторов.

Источник: expert.in.ua

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