Многие компании и фирмы готовы предоставить работу для пенсионеров в Запорожье.

Работа для пенсионеров в Запорожье становится все доступнее, ведь местные работодатели все чаще открывают вакансии для кандидатов постарше, сообщает Politeka.net.

По данным платформ по трудоустройству, в городе растет количество предложений, не требующих специального образования или значительного профессионального опыта. Многие компании готовы обучать новых сотрудников прямо на рабочем месте и помогать им адаптироваться.

Среди актуальных вакансий – работник по изготовлению вареников с заработной платой от 20 до 25 тысяч гривен в месяц. Работодатель рассматривает кандидатов без опыта, предлагая оплачиваемую учебу и поддержку наставника.

В обязанности входит изготовление продукции в соответствии с технологическими стандартами и поддержание чистоты на рабочем месте. Сотрудникам гарантируют стабильную оплату труда, бесплатное питание, служебный транспорт, а также комфортные условия на предприятии, оборудованном укрытием и резервным источником питания.

Еще одно актуальное предложение работы для пенсионеров в Запорожье – вакансия экспедитора с зарплатой от 27 до 30 тысяч гривен. Компания приглашает к сотрудничеству мужчин и женщин и предлагает возможность работать как полный, так и неполный рабочий день.

К основным обязанностям относятся сопровождение доставки продукции в торговые точки в Запорожской и Днепропетровской областях, участие в погрузке и разгрузке товара, а также оформление сопроводительной документации.

Работодатель обеспечивает официальное трудоустройство, своевременную выплату заработной платы, пятидневную рабочую неделю и бесплатный доезд в логистический центр. Для работников с частичной занятостью предусмотрена еженедельная выплата заработанных средств.

Специалисты рынка труда отмечают, что спрос на работников пенсионного возраста постепенно растет. Работодатели все чаще ценят ответственность, дисциплинированность и практический опыт таких кандидатов, поэтому количество вакансий, открытых для старших людей, продолжает увеличиваться.

Источник: WORK.ua

Источник: WORK.ua

Последние новости:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье: кто может принять участие в этой программе.

Также Politeka сообщала, Грошова допомога для пенсіонерів в Запоріжжі: хто отримає ще одну виплату.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: где искать достойные варианты.