Ограничения движения транспорта в Черкассах согласовали члены исполнительного комитета городского совета, поддержавшие соответствующий проект решения о перекрытии нескольких загруженных городских улиц, сообщает Politeka.

Первые ограничения движения транспорта в Черкассах водители почувствуют 6 июня, когда проезд будут перекрываться в два разных промежутка времени на бульваре Шевченко.

Утром с 08:45 до 10:30 будет полностью закрыт для автомобилей участок главного бульвара города между улицей Байды Вишневецкого и улицей Остафия Дашковича.

Позднее после обеда с 16:00 до 16:30 проезд перекроют на нечетной стороне бульвара Шевченко на отрезке между домами №185 и №197.

В то же время, в городском совете отмечают, что перекресток с улицей Смелянской и улицей Байды Вишневецкого на этот короткий тридцатиминутный период перекрывать не будут.

Новые ограничения движения транспорта в Черкассах начнут действовать 12 июня и продлятся в несколько этапов в течение всего дня на разных локациях.

Ранним утром с 05:00 до 07:00, а также в вечернее время с 18:00 до 21:00 автомобилисты снова не смогут проехать по бульвару Шевченко между улицей Байды Вишневецкого и улицей Остафия Дашковича.

Кроме того, вечером с 17.50 до 18.50 движение закроют на улице Небесной Сотни на участке между бульваром Шевченко и улицей Верхней Горовой, а также на улице Крещатик между улицей Небесной Сотни и улицей Смелянской.

Финальный этап перекрытий в этот день состоится с 18:20 до 19:30, когда движение транспорта полностью будет остановлено на улице Крещатик от улицы Смелянской до улицы Лазарева и на самой улице Лазарева между улицей Крещатик и бульваром Шевченко.

Источник: Фейсбук Черновицкого городского совета

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