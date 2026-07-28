Украинцев предупредили о длительных и плановых графиках отключения света в Винницкой области на 29 июля.

Графики отключения света в Винницкой области на 29 июля будут действовать по десяткам адресов и по разному расписанию, сообщает Politeka.net.

Жителей Винницкой области предупредили о плановых графиках отключения света, которые будут действовать 29 июля из-за ремонтных и профилактических работ на электросетях. Временные обесточивания вводятся для проведения технического обслуживания электрооборудования и модернизации отдельных участков сетей.

По информации АТ «Винницаоблэнерго» , 29 июля с 08.00 до 17.00 без электроэнергии временно останется часть потребителей села Сулкивка. Плановые работы будут проводиться на улицах:

Зарична — 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51

Л. Украинкы — 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70

Польова — 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27

Садова — 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 25А, 28, 29, 30, 34

пров. Л. Украинкы — 1, 2, 3, 4, 12, 14, 16, 18

Также с 08:00 до 17:00 плановые ремонтные работы будут выполняться в селе Торчын. В этот период электроснабжение будет временно отсутствовать на улицах:

Берегова — 2, 4, 7, 12, 16, 18, 19, 22, 23, 28, 29, 31, 32, 35

Зелена — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 23

Коцюбынського — 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37

Мыру — 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 45, 47, 48

Польова — 1

Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 35, 38, 40

Шевченка — 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 26, 29, 30

Графики отключения света в Винницкой области на 29 июля будут действовать в части села Червона Володымыривка. Обесточение продлится с 08:00 до 17:00 по адресам:

1 Травня — 1, 1А, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56

Ювилейна — 1, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 34, 35, 38, 40, 42, 44, 45, 50.

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