Повышение тарифов на коммунальные услуги в Хмельницкой области с 1 августа состоится в Шепетовке, где исполнительный комитет городского совета утвердил скорректированную стоимость услуги по управлению бытовыми отходами, сообщает Politeka.net.
Новые цены начнут действовать с 1 августа 2026 года.
Информацию об этом предоставляет Шепетовский городской совет .
Соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета Шепетовского городского совета. Документ предусматривает обновление стоимости для коммунального предприятия «Шепетовское ремонтно-эксплуатационное предприятие Шепетовского городского совета», обеспечивающее предоставление этой услуги.
Согласно утвержденным показателям, сбор и перевозка твердых бытовых отходов будет стоить 281,41 гривны за кубический метр. Удаление мусора оценено в 51,04 гривны за аналогичный объем.
Общая цена услуги по управлению бытовыми отходами составит 332,46 гривны за кубический метр с учетом НДС.
Повышение тарифов на коммунальные услуги в Хмельницкой области с 1 августа также отразится на ежемесячных платежах населения. Для жителей многоквартирных домов и частного сектора установлена оплата в размере 52 гривен с одного человека. Расчет выполнен в соответствии с утвержденной нормой накопления твердых бытовых отходов.
В городском совете отмечают, что скорректированные показатели будут применяться после вступления решения в силу. Именно за ними будут формироваться дальнейшие начисления в платежных документах.
Жителям рекомендуют следить за официальными сообщениями органа местного самоуправления, где будут публиковать актуальную информацию о применении новых расценок.
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