Подорожчання продуктів у Кіровоградській області стало особливо відчутнм для жителів.

Подорожчання продуктів у Кіровоградській області продовжується, пише Politeka.net.

За підсумками останнього місяця зросли середні ціни на манну крупу, куряче філе та преміальні апельсини. Найбільший приріст зафіксовано у категорії м'ясної продукції.

За даними моніторингу, упаковка манної крупи «Хуторок» вагою 800 грамів зараз коштує в середньому 40,25 гривні. Наприкінці червня середній показник становив 36,75 гривні, тому підвищення склало 3,5 гривні. У торговельних мережах вартість відрізняється: у Novus товар продають за 36,99 гривні, тоді як у Megamarket — за 43,50 гривні.

Подорожчання продуктів у Кіровоградській області особливо відчутне на ринку курятини. Середня ціна філе «Наша Ряба» досягла 279,38 гривні за кілограм, що на 17,48 гривні більше, ніж місяць тому. Найнижчу вартість пропонує Novus — 249 гривень, в Auchan кілограм коштує 269 гривень, у Metro — 273 гривні, а найдорожча пропозиція зафіксована в Megamarket — 326,50 гривні.

Помітно змінилася й ситуація з імпортними фруктами. Середня ціна преміальних апельсинів зросла до 76,45 гривні за кілограм. Наприкінці червня цей показник становив 61,55 гривні, отже за місяць вартість піднялася на 14,90 гривні. У різних мережах різниця також залишається значною: від 67,90 гривні в Auchan до 84,99 гривні у Novus.

Експерти пояснюють коливання вартості сезонними факторами, зміною закупівельних цін, логістичними витратами та особливостями постачання окремих категорій товарів. На імпортні фрукти додатково впливають транспортні витрати й курс зовнішніх закупівель.

Фахівці рекомендують покупцям регулярно порівнювати пропозиції різних супермаркетів, адже різниця між магазинами може становити десятки гривень. Це дозволяє заощадити під час щоденних покупок без втрати якості обраної продукції.

Джерело: Мінфін

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