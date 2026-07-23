Подорожание продуктов в Кировоградской области продолжается, ведь за последний месяц изменились средние цены на куриное филе, апельсины и подсолнечное масло, сообщает Politeka.net.

Самый ощутимый рост зафиксировали в категории мясной продукции, в то время как другие товары прибавили в стоимости более умеренно.

Наибольшую динамику продемонстрировало куриное филе «Наша Ряба». По состоянию на 21 июля средняя цена на килограмм составляет 284,63 гривны. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом месяце показатель вырос на 5,23 гривны. В зависимости от торговой сети покупатели могут приобрести продукцию по цене от 269 до 326,50 грн.

Заметные изменения произошли и во фруктовом сегменте. Апельсины премиум сейчас стоят в среднем 67,20 грн за килограмм, что на 4,75 грн больше, чем в конце июня. В то же время в супермаркетах цены отличаются — от 64,40 до 70 гривен.

Подорожание продуктов в Кировоградской области коснулось и бакалеи. Рафинированное подсолнечное масло "Олейна" в бутылке объемом 850 миллилитров продается в среднем за 99,10 гривны. За последний месяц ее стоимость увеличилась на 2,28 гривны, хотя колебания остаются менее ощутимыми, чем в мясной категории.

Эксперты отмечают, что конечную цену формируют сразу несколько факторов. Среди них закупочная стоимость сырья, затраты на логистику, энергоносители, хранение продукции и ценовая политика отдельных торговых сетей. Именно поэтому разница между магазинами может быть достаточно существенной даже для одинаковых товаров.

Специалисты рекомендуют потребителям следить за акционными предложениями, сравнивать стоимость в разных супермаркетах и ​​планировать покупки заранее. Такой подход позволяет сократить затраты на ежедневную продуктовую корзину даже при постепенном росте цен.

Источник: Минфин

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