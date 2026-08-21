Населённые пункты в Днепропетровской области ожидают период временных неудобств, связанных с отключениями света на 22 августа.

В Днепропетровской области 22 августа по отдельным адресам запланированы субботние графики отключения света, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 22 августа будут продолжаться по многим адресам из-за плановых и ремонтных работ. Жителям попавших в график домов стоит заранее учесть время возможного обесточивания и подготовить заряженные телефоны, павербанки и другие необходимые устройства.

В Китайгороди ограничения электроснабжения продлятся с 09:00 до 18:00. Максимальная продолжительность перерыва будет составлять девять часов. В график попали:

Кытайгородська — 136, 138, 140, 144, 146, 148, 150, 152, 153, 153/А, 153/Б, 154, 155, 156, 156/А, 161/А, 166, 168, 170, 172, 176, 178, 180, 182, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 204, 206, 208.

Еще один адрес попал в график в населенном пункте Рудка. Здесь электроэнергию планируют отключить с 09:00 до 18:00. Ограничение будет касаться дома по адресу:

Сокильська — 214.

В Сурсько-Лытовському электроснабжение ограничат с 09:00 до 19:00. Таким образом, без света некоторые потребители могут оставаться до 10 часов. В список вошли следующие адреса:

Звывыста — 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18/А, 19, 2, 2/А, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 3/А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 45, 47, 5, 6, 7, 8, 9;

Кооператывна — 1, 1/А, 1/возле дома, 10, 12, 3, 5, 6, 7, 8;

Мостова — 1, 10, 11, 11/А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24/А, 25, 27, 27/А, 27/Б, 29, 3, 4, 5, 6, 6/А, 7, 8, 9;

Слобидська — 1, 1/А, 10, 10/А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2/А, 20, 20/А, 21, 23, 24, 24/1, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 31/А, 32, 33, 34, 35, 35/А, 36, 36/А, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 6, 7, 8, 9;

Центральна — /зд 0214, 10, 10/А, 12, 12/А, 14, 2/А, 5, 8, б/н;

пров. Центральный — 10, 10/А.

Источник: Китайгородская сельская территориальная община

Источник: Сурско-Литовская территориальная община.

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